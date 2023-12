Dominik Mathé quittera le PSG Handball à la fin de la saison

Chaque année, le PSG Handball voit son effectif être renouvelé. Ce vendredi soir, il a annoncé le futur départ de son arrière droit hongrois Dominik Mathé.

Le PSG Handball caracole en tête de la Liqui Moly Starligue avec quinze victoires en quinze rencontres. En EHF Champions League, c’est un peu plus compliqué avec une quatrième place, avec cinq victoires, quatre défaites et un nul. Il est à quatre points du leader, Kiel et à un du podium. Dominik Mathé fait partie des joueurs importants du club de la capitale. L’arrière droit hongrois vit sa dernière saison sous le maillot du PSG.

Il avait rejoint le PSG Handball en 2022

Ce vendredi soir, le PSG Handball a en effet officialisé le départ de Dominik Mathé à la fin de la saison 2023-2024. Il ne sera pas prolongé et partira donc libre à l’issue de son contrat en juin 2024. Arrivé en juillet 2022, il aura donc joué deux ans à Paris. À ce jour, il a participé à 51 rencontres pour 126 buts. Avec les Rouge & Bleu, il a remporté le championnat de France 2023 et le Trophée des champions 2023. Dans ses derniers mois au PSG, il tentera d’encore remplir son armoire à trophées avec pourquoi pas la première EHF Champions League de l’histoire du PSG Handball.