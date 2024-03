Devenu un élément important du vestiaire, le portier du PSG, Gianluigi Donnarumma, affiche des progrès flagrants cette saison et fait preuve de constance dans ses performances.

Gianluigi Donnarumma est l’un des acteurs majeurs de la belle saison actuelle du PSG. Décisif dans plusieurs rencontres, le portier italien a sauvé à plusieurs reprises sa formation avec de nombreuses parades déterminantes. Mais cette saison, le gardien de 25 ans affiche enfin une constance dans ses performances. Dans un entretien accordé au Canal Football Club, Gigio Donnarumma est revenu sur plusieurs moments importants depuis le début de son aventure au PSG à l’été 2021. Extraits choisis.

Son aventure au PSG

« Je suis très heureux de ce que je suis en train de faire. Ce n’était pas facile au début. Ce n’est jamais facile quand on quitte son pays, ce n’est jamais facile de s’habituer à un nouveau pays. Maintenant, je me sens bien, je me sens à la maison et c’est le plus important pour avoir un meilleur rendement et aider l’équipe. »

Sa concentration au moment des arrêts

« Toujours rester concentré sur le ballon. Parfois, les grands champions regardent d’un côté et tirent de l’autre. Il est très important de toujours regarder le ballon sans suivre le mouvement du pied ou du joueur. »

Son arrêt manqué sur le but de Coman contre le Bayern Munich la saison passée

« Je suis allé sur le ballon, convaincu de l’arrêter, sans donner trop d’importance au ballon, un ballon difficile. Il faut toujours prêté attention au ballon, même les ballons plus faciles. On dirait une erreur, mais ça ne l’est pas. On pourrait croire que c’est un tir simple à arrêter, mais c’est un tir puissant sous les bras. L’important est de savoir comment s’améliorer. J’essaie constamment de m’améliorer, je ne me repose jamais sur mes lauriers. Je travaille à 100% chaque jour pour donner le meilleur de moi-même. »

Son carton rouge face au Havre

« Pour moi, ici, c’est une erreur d’évaluation entre moi et Nordi Mukiele car le ballon était proche de lui. Il aurait été préférable qu’il aille sur le ballon mais il attendait que j’y aille. C’était une erreur d’évaluation entre moi et lui. Clairement, je ne voulais blesser personne. C’était une erreur d’évaluation. »

Son erreur face à Benzema en 2022

« J’attendais qu’un défenseur ou un coéquipier se libère. Je n’ai vu personne, j’ai essayé de me déplacer pour renvoyer le ballon et il est arrivé sur moi. Ça m’a fait grandir, tout te fait gagner en expérience, prendre un but, commettre une erreur. C’est ainsi, ça permet de s’améliorer. »

Sa force mentale

« Je dois remercier Nicoletta, ma coach mentale, qui m’aide à rester concentré sur moi, à ne pas penser aux éléments extérieurs. Je le conseille à tous. Ce n’est pas une faiblesse de demander de l’aide, au contraire ça rend plus fort. Je suis heureux d’avoir commencé ce parcours avec elle et j’obtiens beaucoup de résultats. »

Son amélioration dans le jeu au pied

« Nous faisons un bon travail d’équipe avec un joueur qui est toujours libre et nous jouons sans avoir peur. Mais c’est aussi grâce à l’entraîneur que nous obtenons ces beaux résultats. »

Rester concentré après une erreur

« Une erreur (de relance) peut toujours arriver. Tu essayes d’en faire le moins possible, mais ça arrive. Je crois que c’est l’une de mes forces : toujours rester dans le match. Ne pas se laisser distraire par une erreur qui peut arriver. C’est essentiel pour un gardien car si tu penses à l’erreur tu es fini pour le reste du match, tu ne peux plus exprimer ton potentiel. »