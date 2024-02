Donnarumma : « L’équipe est très unie, et ça c’est important »

Ce soir, le PSG recevait la Real Sociedad pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Dans un match difficile, les Parisiens ont réussi à s’imposer.

Le PSG a réussi à s’imposer contre la Real Sociedad en huitième de finale aller de la Ligue des champions au Parc des Princes (2-0). Après une première mi-temps où il a été dominé, le club de la capitale est revenu avec un autre visage en seconde période. Un changement récompensé par des buts de Kylian Mbappé et Bradley Barcola. Même si le club basque s’est montré dangereux, il n’a pas réussi à mettre en difficulté Gianluigi Donnarumma. En effet, la Real Sociedad n’a pas réussi à cadrer un seul tir ce soir, même si le portier italien a été sauvé une fois par sa barre transversale. Pour PSG TV, Donnarumma a souligné le match à deux visages de son équipe.

« On a fait une deuxième mi-temps de très bon niveau »

« On a fait une deuxième mi-temps de très bon niveau et une première mi-temps en étant un peu en difficulté. L’équipe a eu des difficultés, mais c’est normal, la Real Sociedad est une équipe qui joue bien, qui presse bien. Mais c’est un bon match pour l’équipe. Ce n’est pas fini parce qu’on sait que le prochain match sera difficile. Contre la Real Sociedad, là-bas ce sera très dur, mais on va maintenir notre concentration au maximum. L’équipe est très unie, et ça c’est important, très important. On est tous ensemble, ceux qui jouent, ceux qui jouent moins. On est tous ensemble pour remplir l’objectif de l’équipe. »

« C’est un coach extraordinaire »

En zone mixte, le numéro 99 du PSG est revenu sur le coup de gueule de Luis Enrique à la mi-temps. « Sur quoi le coach a insisté ? Sur la possession du ballon. On devait prendre plus de risques, sortir avec moi et les défenseurs plus de fois. Sur la deuxième mi-temps, on l’a très bien fait. On marque deux buts mais ce n’est pas fini car là-bas ce sera difficile, ce sera un match différent. Le coach vous a-t-il tiré les oreilles à la mi-temps ? C’est normal, c’est un coach extraordinaire qui nous demande le maximum, c’est normal de s’énerver un peu. Il donne tout pour l’équipe et on doit tout donner pour lui. Nous sommes une équipe très unie, l’équipe l’a bien pris parce qu’on a vu qu’en première mi-temps on avait beaucoup de difficultés. En deuxième, on est mieux sortis avec le ballon et on marque ces deux buts fantastiques. »