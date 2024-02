Ce soir, le PSG s’est imposé contre Nantes lors de la 22e journée de Ligue 1 (2-0). Gianluigi Donnarumma a encore une fois été décisif pour garder sa cage inviolée.

Après s’être imposé en Ligue des champions contre la Real Sociedad mercredi soir (2-0), le PSG retrouvait la Ligue 1 avec un déplacement à Nantes. Dans une rencontre où Luis Enrique avait décidé de faire tourner, les Parisiens se sont logiquement imposés grâce à des buts de Lucas Hernandez, sur une frappe de l’extérieur de la surface déviée par Moussa Sissoko, et de Kylian Mbappé, qui a transformé un penalty, qu’il avait provoqué, pour son 21e but de la saison en championnat. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma a encore une fois été décisif avec plusieurs parades spectaculaires et importantes pour s’offrir un nouveau clean-sheet, pour son 100e match avec le club de la capitale. À l’issue de la rencontre, le portier italien est revenu sur cette victoire importante des Parisiens.

« J’espère encore faire beaucoup d’autres matches »

« C’était un objectif très important. Quand on retourne en Ligue 1 après la Ligue des champions, c’est très important de gagner et nous avons fait un bon match. Un très bon match. Et c’est difficile parce que Nantes joue derrière, en étant très regroupés, alors c’est compliqué de se créer des occasions importantes. Mais en seconde période, on a fait un très bon match, lance le portier parisien pour PSG TV. Mon 100e match au PSG ? Je suis très heureux d’endosser ce maillot et de jouer avec ce club. C’est incroyable. Ici, je suis très heureux et on va continuer comme ça. J’espère encore faire beaucoup d’autres matches. »