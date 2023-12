C’est le jour J pour le Paris Saint-Germain qui joue sa qualification en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Le club de la capitale se déplace à Dortmund et son destin est entre ses mains. Le PSG doit avoir toutes les armes possibles pour venir à bout du club allemand. Problème, Ousmane Dembélé est absent pout cause de suspension. Gonçalo Ramos ne sera pas non dans le groupe, annonce Le Parisien.

18 joueurs sur la feuille de match

C’est un nouvel élément offensif qui manquera ce grand rendez-vous au Signal Iduna Park. Comme l’annonce Le Parisien, l’attaquant portugais est touché par un syndrome grippal et ne fera pas le déplacement avec le reste du groupe. Il ne s’était pas entraîné hier et son état de santé ne s’est pas amélioré aujourd’hui, en tout cas pas suffisamment pour qu’il puisse figurer sur la feuille de match. 18 joueurs iront chercher la qualification dans le Ruhr ce soir.

S’il est toujours difficile d’anticiper les compositions de Luis Enrique, cette absence donne tout de même un indice supplémentaire. Cela reste une absence de taille, surtout contre un Dortmund qui n’a encaissé qu’un seul petit but en C1 depuis sa dernière confrontation avec le PSG.

À voir aussi : Trois scénarios pour une qualification en huitièmes du PSG