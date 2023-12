Dortmund / PSG – Les compositions probables

Ce soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG se déplace à Dortmund pour aller chercher sa qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pour cela, Luis Enrique devrait aligner une équipe compétitive.

Deuxième de son groupe de Ligue des champions, le PSG a encore son destin entre ses mains. En cas de victoire contre le Borussia Dortmund ce soir, le club de la capitale prendra la première place à son adversaire du soir et sera qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition. Pour tenter de l’emporter sur la pelouse du Signal Induna Park, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Absents de longue date, Nuno Mendes et Presnel Kimpembe ne sont pas présents, tout comme Fabian Ruiz, victime d’une luxation sans fracture de son épaule droite contre Le Havre. Le technicien espagnol devra aussi se passer d’Ousmane Dembélé, suspendu pour la rencontre contre son ancien club. Pour remplacer l’international français, deux solutions semblaient se dessiner, Randal Kolo Muani ou Lee Kang-in. Et pour L’Equipe et Le Parisien, le Sud-Coréen devrait être l’heureux élu, comme cela avait été le cas contre Nantes le week-end dernier. Le quotidien francilien hésite tout de même avec Marco Asensio. Les deux quotidiens sont d’accord pour les deux autres attaquants, qui devraient être Bradley Barcola et Kylian Mbappé.

Danilo ou Skriniar au côté de Marquinhos ?

Autre questionnement sur le onze de départ aligné par Luis Enrique, qui pour accompagner le capitaine du PSG, Marquinhos, en défense centrale ? Le Parisien opte pour Milan Skrinar alors que l’Equipe place Danilo Pereira. Pour le reste de l’équipe, pas de surprise. Gianluigi Donnarumma devrait retrouver sa place dans les buts, lui qui a laissé sa place à Arnau Tenas le week-end dernier en raison de son carton rouge reçu contre Le Havre (0-2), Achraf Hakimi et Lucas Hernandez complèteraient la défense. En ce qui concerne le milieu de terrain, il devrait être composé de Manuel Ugarte, Warren Zaïre-Emery, qui est revenu sur les terrains samedi dernier contre Nantes (2-1) et Vitinha.

Le XI probable du PSG selon l’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Danilo, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Lee, Mbappé, Barcola

selon l’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Danilo, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Lee, Mbappé, Barcola Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Skriniar, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Lee (ou Asensio), Mbappé, Barcola

selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Skriniar, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Lee (ou Asensio), Mbappé, Barcola Le XI probable de Dortmund : Kobel (c) – Wolf (ou Süle), Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini – Özcan, Sabitzer – Reus, Brandt, Bynoe-Gittens – Füllkrug

