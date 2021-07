A force de se rapprocher du PSG Achraf Hakimi (22 ans, Inter) va finir par y signer. Il manque encore deux étapes avant l’engagement. La première passe par Madrid. En effet, le Real, son ancien club, a un droit de préemption sur l’international marocain. Il peut donc se substituer à l’acquéreur (le PSG) dans les mêmes conditions. L’Inter a transmis les informations utiles le 30 juin au Real Madrid. Jusqu’à aujourd’hui les Espagnols peuvent exploiter ce droit, rapporte la Gazzetta dello Sport. Mais ils ne le feront pas, assure le quotidien sportif milanais qui donne ce montant de transfert : 68 millions d’euros plus 5M€ en bonus (dont trois très difficiles à atteindre). Pour rappel, on parle ici de 60M€ plus 5M€ de bonus très atteignables, plus deux autres tranches pouvant mener à 70M€. Le latéral droit hispano-marocain va signer un contrat de cinq ans. Selon Mohamed Bouhafsi (RMC Sport) Achraf Hakimi arrivera lundi ou mardi pour passer la visite médicale – la seconde étape – et parapher son contrat.