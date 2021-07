Dossier Mbappé/PSG : points de vue d’agents

Sous contrat avec le PSG jusqu’au 30 juin 2022, Kylian Mbappé sera libre de s’engager où il le souhaite pour les saisons suivantes dès le 1er janvier (à condition de ne pas prolonger). Le Paris Saint-Germain s’efforce de le convaincre avec un beau contrat en plus d’un mercato à la hauteur de ses attentes. Le club francilien a écouté l’attaquant de 22 ans et comblé ses attentes. Faire une dernière saison au PSG sans prolonger serait synonyme de haute tension en interne et de colère des supporters.

“Ça va quand même être très compliqué pour lui d’aller au bout”, commente un agent (non nommé) dans L’Equipe. “Il peut donner l’impression qu’il n’a pas de pression, mais il va l’avoir réellement, de la part de son club mais surtout de la part du public.” Un point de vue que ne partage pas Jérémie Sutter de Score Agencies, tout en mélangeant des cas différents : “À moins qu’il lui fasse un pont d’or, je ne sais pas comment le PSG va s’en sortir. Le Parc ? Ils ont bien insulté Neymar quand il voulait partir. Mais dès qu’il a mis trois buts importants, c’était terminé.” Troisième avis, celui s’un autre agent (anonyme) : “Mbappé a toutes les cartes en main. Si un club avait payé, il serait parti cet été. Mais s’il part libre dans un an, il aura le choix et ce sera le jackpot pour lui, crise ou pas crise.” On peut toutefois supposer que les semaines deviendront longues pour Kylian Mbappé s’il reste une saison au PSG sans prolonger…