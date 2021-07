Revue de presse PSG : Sergio Ramos, Pogba, Sarabia…

Vu et lu dans la presse hexagonale au sujet du PSG ce mardi 20 juillet 2021 : le premier bilan du mercato parisien, la rumeur Pogba, les joueurs sur le départ ou encore la présence de Sergio Ramos face à Augsbourg sont à la une des médias.

L’Équipe du jour consacre ses premières pages aux “lièvres et tortues” de ce début de marché des transferts. Dans ce panorama, le PSG a varié “entre gros coups financiers et coups a priori judicieux” avec une dépense en transfert de 76 millions d’euros (entre Achraf Hakimi et Danilo Pereira). Désormais “un deuxième mercato s’ouvre pour le Paris-Saint-Germain” pour le quotidien sportif qui explique que “dans un premier temps, le club de la capitale s’est remarquablement renforcé” et doit “prioritairement, se tourner vers les ventes.” Pour plusieurs raisons, la première c’est “d’alléger un effectif qui compte 38 contrats professionnels” (39 avec Randriamamy), et ” le staff parisien souhaite limiter l’effectif professionnel entre 20 et 25 éléments.” Le fait de vendre “constitue aussi une nécessité économique afin de diminuer sensiblement les pertes envisagées pour l’exercice 2021-2022”. Sans surprise, les joueurs sur la liste des transfert sont Areola, Rico, Kurzawa, Kehrer, Herrera, Rafinha et Sarabia qui possède la “meilleure cote” fort de son Euro avec l’Espagne. “Mais la problématique d’amaigrissement de l’effectif n’est pas facilitée par les bons salaires des joueurs à Paris, que peu de clubs veulent ou peuvent assumer.”

Malgré ce contexte, Paris “ne désespère pas de réussir un autre coup en recrutant Paul Pogba, à qui il reste un an de contrat à Manchester United.” Le journal rapporte que le joueur est “très tenté par le challenge parisien” et “son prix oscille autour de 50M€”. En conséquence, “quelques ventes faciliteraient grandement l’opération.”

Par ailleurs, restez connectés à Canal-Supporters puisque nous vous partagerons dans la journée nos dernières informations sur le dossier Paul Pogba.

L’AFP relève que Juan Bernat – qui n’a plus joué depuis septembre dernier après une rupture d’un ligament croisé du genou gauche en Ligue 1 face à Metz – a repris l’entraînement collectif avec le club parisien hier.

Le Parisien de ce mardi annonce que Sergio Ramos devrait faire ses grands débuts avec le PSG face à Augsbourg en match amical (demain 19h00) et aurait trois rencontres “pour se rôder” avec ses nouveaux coéquipiers avant de disputer le Trophée des Champions contre le LOSC. À noter l’absence d’Achraf Hakimi, toujours isolé après avoir été testé positif au Covid (comme Michut). Outre Bernat, Rafinha (surcharge musculaire), Herrera (mollet) et Dagba (mollet) seront aussi absents.