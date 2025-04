Doué : « C’était un match qu’il fallait gagner, on est très content »

Ce dimanche soir, le PSG recevait Marseille en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Et les Parisiens se sont logiquement imposés grâce à des buts de Dembélé, Nuno Mendes et Lirola contre son camp (3-1).

Le PSG a réalisé une semaine parfaite. Après sa victoire contre Liverpool et sa qualification en quarts de finale de la Ligue des champions (1-1, 1 t.a.b à 4), le PSG s’est imposé contre Marseille lors du Classico de la 26e journée de Ligue 1. Ousmane Dembélé a encore fait trembler les filets, avant de voir Nuno Mendes doubler la mise. Les Marseillais ont réduit le score avant que le PSG ne scelle sa victoire sur un but contre son camp (3-1). Au micro de DAZN, Désiré Doué est revenu sur cette belle semaine parisienne.

« On essaye tous de se mettre au service du collectif »

« Je suis très très content. D’abord pour l’équipe, pour tout ce que l’on fait. C’est le résultat du travail que l’on fait quotidiennement. Le coach, il faut aussi le remercier parce qu’il nous donne les bons conseils, les bonnes tactiques. Ce soir, on a été très sérieux, on ramène les trois points. C’était un derby que l’on devait gagner, on est très content. La recette de Luis Enrique ? Je ne sais pas, il faut lui demander. On essaye tous de se mettre au service du collectif. On court les uns pour les autres. On presse beaucoup et on joue notre football donc c’est top. »