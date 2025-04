Ligue 1 – Le PSG conclut sa magnifique semaine avec une victoire logique dans le Classique

Ce dimanche, le PSG accueillait l’Olympique de Marseille avec l’ambition de faire un très grand pas vers le titre de champion de France.

Le PSG voulait poursuivre sa semaine de rêve. Après sa qualification historique face à Liverpool en Ligue des champions, le club parisien avait à coeur de malmener son rival marseillais pour frapper un grand coup sur le championnat et assurer son titre de champion de France. Pour cela, Luis Enrique avait fait quelques changements dans son onze avec les titularisations de Lucas Beraldo, Warren Zaïre-Emery et le néo-international français Désiré Doué.

Le résumé du match

Dans un début de match où l’Olympique de Marseille a tenté de jouer haut, le PSG a puni le rival marseillais sur certaines séquences. D’abord, Nuno Mendes a buté sur Gerónimo Rulli (10e). Puis sur un pressing haut de l’OM, le dégagement de Gianluigi Donnarumma a profité à Khvicha Kvaratskhelia qui d’une déviation de la tête a trouvé parfaitement Fabian Ruiz. Rapidement, l’Espagnol a lancé dans la profondeur Ousmane Dembélé. Après une conduite de balle manquée, le numéro 10 parisien s’est bien servi de la sortie haute du portier marseillais pour le dribbler et marquer dans le but vide (1-0, 17e). Par la suite, les Olympiens ont profité d’un temps faible du PSG pour mettre la pression mais la frappe lointaine de Valentin Rongier a été détournée des deux poings par Gianluigi Donnarumma (30e). Après cette période de gestion, les Rouge & Bleu ont fait le break juste avant la pause. Sur une passe sublime d’Achraf Hakimi, Fabian Ruiz a servi Nuno Mendes au second poteau, qui d’un tacle a marqué le deuxième but parisien (2-0, 42e). Sans être transcendant dans le jeu, le PSG s’est montré très réaliste et mène de deux buts à la mi-temps (2-0).

En seconde période, le PSG a redonné espoir à l’OM dans le match. Après une passe en retrait manquée de Nuno Mendes, Adrien Rabiot a servi Amine Gouiri qui a réduit l’écart face au but vide (2-1, 52e). Mais rapidement, les champions de France ont repris le contrôle du match à l’image du poteau d’Ousmane Dembélé (60e) ou du duel remporté par Géronimo Rulli face à Warren Zaïre-Emery. Et à force de pousser, les Parisiens ont fait le break grâce à un but contre-son-camp de Pol Lirola (3-1, 76e) sur un centre d’Achraf Hakimi. Dominateurs en fin de rencontre, les joueurs de Luis Enrique ont eu les occasions pour aggraver la marque mais en vain. Dans une semaine de rêve, le PSG remporte une nouvelle fois logiquement le Classique face à l’OM (3-1) et termine un marathon de match intense depuis début 2025.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par l’OM. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ Le premier coup franc de Gouiri est capté par Donnarumma.

5′ Les Marseillais tentent de jouer haut en ce début de rencontre.

7′ Bon duel remporté par Beraldo face à Rabiot.

10′ La voici la première grosse occasion pour le PSG. Sur un centre, Nuno Mendes est trouvé au second poteau. La frappe du Portugais est détournée par Rulli.

17′ BUTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DU SERIAL BUTEUR DEMBELE (1-0). Sur un long dégagement de Donnarumma, Kvaratskhelia dévie le ballon pour F.Ruiz, qui lance directement Dembélé dans la profondeur. Après avoir manqué sa conduite de balle, le Français profite de la sortie de Rulli pour le dribbler et marquer dans le but vide.

26′ Carton jaune pour Nuno Mendes après une faute à l’entrée de la surface sur Nadir.

30′ Après une demi-heure de jeu, les Marseillais arrivent à jouer haut. Sur un tir lointain de Rongier, Donnarumma détourne des deux mains.

33′ Les Parisiens perdent beaucoup de ballons faciles. Attention à la punition.

Belle défense de Beraldo face à Nadir, qui d’un tacle rageur obtient même la sortie de but.

38′ Le PSG proche du deuxième but. Lancé dans la profondeur par une belle passe de Kvaratskhelia, Nuno Mendes veut centrer au second poteau pour Dembélé mais Cornelius réalise un geste défensif décisif.

40′ Après un temps faible, le PSG réussit à remettre le pied sur le ballon en cette fin de première période.

42′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG DE NUNO MENDES (2-0). Bien servi dans la profondeur par une passe sublime d’Hakimi, Fabian Ruiz se projette et sert Nuno Mendes au second poteau. Le Portugais marque en taclant.

43′ Deux passes décisives pour Ruiz dans cette rencontre.

45′ Une minute de temps additionnel.

45’+1 C’est la pause au Parc des Princes avec un avantage de deux buts pour le PSG grâce à Dembélé et Nuno Mendes (2-0). Sans être transcendant dans le jeu, les Parisiens se sont montrés réalistes.

46′ La seconde période débute. Aucune changement des deux côtés.

51′ La première situation dangereuse pour le PSG. Servi dans la profondeur, Doué accélère sur son côté droit et centre pour Dembélé en retrait, qui ne cadre pas sa frappe.

52′ Réduction de l’écart de Gouiri (1-2). Sur une passe en retrait manquée de Nuno Mendes, Rabiot intercepte, élimine Donnarumma et sert Gouiri qui marque dans le but vide.

60′ Le poteau de Dembélé face à un Rulli impuissant !!! Le ballon était dévié par Felipe .

. 62′ Après s’être projeté, Zaïre-Emery bute sur Rulli. Les Parisiens remettent la pression sur les Marseillais.

64′ Premier changement pour le PSG. Zaïre-Emery cède sa place à Barcola. Désiré Doué va occuper l’entrejeu.

67′ La frappe lointaine de Greenwood passe au-dessus.

72′ Servi par Kvaratskhelia, Hakimi voit sa tête être détournée par Rulli. Le Marocain était de toute façon signalé en position de hors-jeu.

72′ Deuxième changement pour le PSG. Doué cède sa place à J.Neves .

. 74′ Belle défense de Beraldo, très serein en défense.

76′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG AVEC UN CONTRE SON CAMP DE LIROLA (3-1). Lancé dans la profondeur par Beraldo, Hakimi centre fort vers Dembélé mais l’entrant marseillais détourne dans ses buts.

80′ Double changement pour le PSG. Kvaratskhelia et Dembélé cèdent leur place à L.Hernandez et Lee.

81′ Très bon geste défensif de Pacho, qui d’un tacle coupe une passe en profondeur vers Merlin.

Après un bon travail sur son côté gauche, Nuno Mendes sert Barcola mais sa frappe s’envole.

86′ Après un gros pressing, le PSG récupère haut le ballon et Lee voit son tir être détourné par Rulli.

87′ Le retour de Balerdi pour gêner Barcola dans son tir, après un bon service de Vitinha. Le Français a trop tardé avant de tirer.

88′ Après une belle action collective, Nuno Mendes sert à l’entrée de la surface Vitinha, qui tire au-dessus.

90′ Quatre minutes de temps additionnel.

90’+4 C’est terminé. Sans forcer le PSG remporte une nouvelle fois le Classique face à l’OM (3-1) et termine en beauté sa semaine. Les Rouge & Bleu comptent 19 points d’avance et filent tout droit vers le titre.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Olympique de Marseille

26e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Clément Turpin – Arbitres assistants : Nicolas Danos et Benjamin Pages. – Quatrième arbitre : Jérémie Pignard – VAR :Hamid Guenaoui et Mehdi Mokhtari – Buts : Dembélé (17e), Nuno Mendes (42e), Gouiri (52e), Lirola (c.s.c, 76e) – Carton : Nuno Mendes (26e)