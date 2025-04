PSG / OM – Nuno Mendes souligne la bonne victoire parisienne

Ce dimanche soir, le PSG recevait Marseille en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Et les Parisiens se sont logiquement imposés grâce à des buts de Dembélé, Nuno Mendes et Lirola contre son camp (3-1).

Nuno Mendes a vécu un match à deux visages. Buteur, l’international portugais est également fautif sur le but marseillais avec une passe en retrait interceptée par Adrien Rabiot qui a offert le but à Amine Gouiri. Une erreur pas préjudiciable puisque le PSG a finalement réussi à marquer un troisième but et à s’offrir la victoire pour prendre 19 points d’avance en tête de la Ligue 1 (3-1). Au micro de DAZN, Nuno Mendes est revenu sur ce beau succès parisien.

« On est sorti avec une victoire, c’était le plus important »

« On essaye de toujours faire notre match, de contrôler le match, de faire ce que l’on veut faire et de ne pas laisser l’adversaire faire ce qu’il veut. Aujourd’hui, on l’a encore montré. On doit contrôler le match comme on le souhaite et marquer. Aujourd’hui, on est sorti avec une victoire, c’était le plus important et on est content. Le but encaissé ? C’est toujours compliqué. On gagne 2-0, après ils ont mis un but. Il faut toujours garder la tête froide et continuer à faire ce que l’on a fait. C’était un match difficile, mais je pense que l’on a plus contrôlé le match. On était à un niveau égal quand ils ont marqué, mais après, on a réussi à retrouver notre domination et à faire notre comme on le fait toujours. Fatigué ? Oui, j’ai beaucoup de minutes. Il faut que je me repose un peu. Maintenant, c’est la trêve, je vais aussi jouer pour le pays. Après, on reviendra. La fête ce soir ? On fête toujours quand on gagne. Mais aujourd’hui, je vais principalement me reposer parce que j’ai un vol demain. »