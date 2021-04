Draxler : “Ce n’est pas facile de gagner ici”

Titulaire surprise contre le Bayern Munich ce soir, Julian Draxler a réalisé un match correct. Le PSG s’est imposé (2-3) et a mis fin à une série de 19 matches sans défaite du Bayern en C1. L’international allemand s’est réjouit de la victoire de son équipe. “Je crois que le résultat est très bien pour nous, ce n’est pas facile de gagner ici. On a souffert aujourd’hui mais tout le monde a couru, on a vu la qualité adverse. On est très contents, mais ce n’était que le premier match alors on va continuer à travailler, tempère Draxler sur RMC Sport 1. Je suis heureux d’avoir joué 90 minutes dans mon pays, mais le plus important c’est la victoire, je rentre à Paris avec le sourire. Le retour ? Ça va être très difficile encore. À chaud, c’est difficile d’en parler. On est KO, on va rentrer à Paris, analyser tout ça calmement, et préparer un plan.“