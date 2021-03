Draxler : “Je crois qu’on a été efficace”

Une nouvelle fois titulaire ce soir contre Brest en 16es de finale de Coupe de France (0-3), Julian Draxler a réalisé une bonne prestation (noté 6,5 par la rédaction de CS), ponctuée d’une passe décisive pour Pablo Sarabia. Draxler a souligné l’efficacité de son équipe même si elle n’a pas totalement maîtrisé sa rencontre. “Je crois qu’on était efficaces, on n’a pas eu beaucoup de possessions, mais on a marqué 3 buts et on gagne 3-0. C’est mérité, même si on n’a pas tout maîtrisé, relate Draxler sur Eurosport 2. C’était une bonne préparation pour mercredi, je suis d’accord. On était attentifs, c’était un match de Coupe et ce n’est jamais facile. Maintenant c’est fini, on peut penser à Barcelone. Mon cas personnel ?Personnellement, j’ai progressé ces dernières semaines. Le coach me donne plus de temps de jeu et je suis toujours content quand je suis sur le terrain.