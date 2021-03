Baal : “On est tombés face à une belle équipe”

Malgré sa défaite sur sa pelouse face au PSG ce soir en 16es de finale de Coupe de France (0-3), Brest n’a pas démérité. Ludovic Baal, défenseur brestois, a estimé que son équipe a donné confiance aux Parisiens en effectuant quelques erreurs. “On est tombés face à une belle équipe, mais on les a mis en confiance malheureusement. Car on a perdu des ballons bêtes, et avec eux ce genre de situations là finissent au fond des filets. Le troisième but nous fait mal, c’est clair, lance Baal au micro d’Eurosport 2. C’est vraiment dommage de ressortir avec 0-3, mais malheureusement on ne marque pas sur nos occasions et on le paye cash. Il reste le championnat oui. Il y a une belle fin de saison à finir et j’espère qu’on la finira du mieux possible.“