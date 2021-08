Draxler : “Perdre une finale c’est dur à accepter”

Le PSG a abandonné son Trophée des Champions après huit ans de succès en s’inclinant contre Lille (1-0). Les Parisiens ont poussé jusqu’au bout mais ne se sont pas montrés efficaces devant le but. Au micro d’Amazon Prime, Julian Draxler a évoqué ce qui avait manqué aux Rouge & Bleu pour s’imposer ce soir.

“Ce qui nous a manqué ? Des buts. En deuxième mi-temps on a joué que sur un côté et on a eu beaucoup d’occasions. C’est dur d’accepter ça. Perdre une finale c’est dur à accepter. On n’a pas mal joué, on peut parler des absents mais on peut être fier quand même. Bien sûr que ce n’était pas parfait. En deuxième mi-temps il est clair que l’on est la meilleure équipe. Félicitations à Lille. On se voit bientôt en Ligue 1. On est triste, on est déçu pour nos supporters, mais on a tout donné jusqu’à la dernière minute. On accepte cette défaite mais on va continuer et on va être prêt pour la Ligue 1.“