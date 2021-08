C’est en tant que vainqueur de la Coupe de France que le PSG affronte à Tel-Aviv, à partir de 20 heures, le LOSC, champion de France. Ce qui peut sonner comme une anomalie sur la papier (Lille devant Paris) peut trouver un prolongement ce soir car c’est un Paris très expérimental qui est aligné par la force des choses par Mauricio Pochettino. Encore plus depuis le test positif au Covid de Gana Gueye. Le Sénégalais est remplacé par Danilo Pereira, qui n’a qu’une semaine de préparation dans les jambes. Le Portugais, comme Presnel Kimpembe, capitaine et titulaire, devra se surpasser physiquement d’autant plus qu’il fait chaud à Tel-Aviv. Abdou Diallo a été préféré à Layvin Kurzawa à gauche de la défense. Sans surprise on retrouve en défense Thilo Kehrer et à droite Achraf Hakimi. Dans l’entrejeu, Ander Herrera et Eric Jr Dina-Ebimbe sont à la baguette. Dans un 4-3-3 Julian Draxler et Arnaud Kalimuendo évoluent sur les ailes et Mauro Icardi en pointe. Evidemment, Keylor Navas est dans la cage du PSG. Côté lillois pas de surprise. Les Dogues jouent en 4-4-2. Objectif pour Paris : un 9e Trophée des champions de rang. Le stade est plein (29.000 spectateurs). Un point enfin sur les absences au PSG. Rafinha, Colin Dagba, Sergio Ramos, Juan Bernat sont restés dans un protocole de reprise en juillet. A ces défections il faut ajouter les vacanciers Neymar, Marquinhos, Leo Paredes, Angel Di Maria, Marco Verratti, Gigio Donnarumma, Pablo Sarabia (qui vient de reprendre) et Kylian Mbappé qui poursuit son “travail de préparation physique”, comme l’a indiqué le PSG hier. Pour allonger encore un peu la liste, citons Sergio Rico et Bandiougou Fadiga en instance de départ ou par choix. Gini Wijnaldum prendr place sur le banc.

Temps forts

6′ Sur un corner Navas gicle vite avec un tacle sur Yilmaz juste devant la cage pour marquer ! Belle parade du Costaricien

28′ Le PSG est dominateur, une longue frappe de Draxler est repoussée par Jardim

40′ Centre-tir d’Hakimi, Jardim met en corner

40′ Frappe de Yilmaz sur une attaque rapide lilloise, Navas arrête facilement

45′ But pour Lille ! Xeka déclenche un missile imparable et soudain des 20 mètres ! 1-0, c’est le score à la pause.

Feuille de match du Trophée des champions

Trophée des champions 2021 au stade Bloomfield de Tel-Aviv à 20 heures | Arbitre : M. Yigal Frid | Diffuseur : Amazon Prime Vidéo | Avertissement : Kehrer (30e)