Sorti à la pause face à Chypre avec l’équipe de France Espoirs, Warren Zaïre-Emery pourrait être laissé au repos contre Strasbourg en raison d’un léger problème à la cheville.

Depuis le début de la saison 2023-2024, Warren Zaïre-Emery connaît une progression fulgurante. Devenu un titulaire indiscutable au PSG, le Titi a également été nommé capitaine de l’équipe de France Espoirs de Thierry Henry à seulement 17 ans. Une grosse responsabilité qu’assume pleinement le jeune milieu de terrain. Titulaire face à Chypre (9-0) ce mardi, le capitaine des Bleuets a dû quitter ses partenaires à la pause après avoir été touché à la cheville.

À voir aussi : PSG : La prolongation de Zaïre-Emery en bonne voie

Le staff des Bleuets rassurant sur Zaïre-Emery

Même si le staff des Bleuets se montrait rassurant sur l’état physique du joueur du PSG dès mardi soir, le Titi s’est rendu au centre d’entraînement parisien ce mercredi pour passer des examens, rapporte Le Parisien sans donner plus de détails. « La possibilité qu’il soit laissé au repos pour la rencontre face à Strasbourg (samedi 17 heures) n’est pas à écarter », précise LP. Le prochain point médical du PSG devrait également donner plus de détails sur l’état physique du natif de Montreuil. Depuis le début de saison, Warren Zaïre-Emery est l’un des joueurs les plus utilisés (10 matches, 828 minutes) par Luis Enrique et se montre important dans le jeu avec 3 passes décisives à son actif. Si Marco Asensio se rapproche d’un retour à la compétition, le coach parisien sera toujours privé de Nuno Mendes et Presnel Kimpembe ces prochaines semaines.