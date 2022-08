Après avoir enrôlé trois recrues cet été, le PSG veut toujours s’attacher les services de Renato Sanches. Mais ce dossier n’est pas de tout repos puisque l’AC Milan fait également le forcing pour le milieu de terrain. En Italie, on annonce que Milan est toujours en bonne position pour le recruter. Ce n’est pas le même son de cloche du côté de Foot Mercato, qui explique que le PSG se montre très confiant dans ce dossier.

Le PSG confiant dans le dossier Renato Sanches

Pisté depuis de longues semaines par Luis Campos afin de renforcer le milieu de terrain du PSG, Renato Sanches se rapproche de la capitale française. Le joueur, annoncé partant pour le Milan AC, attendrait patiemment que le LOSC et Paris trouvent un terrain d’entente. Mais ce dossier s’avère encore complexe. Pour la Gazzetta dello Sport, le recrutement de Chukwuemeka à Chelsea est un indice de la probable arrivée de Renato Sanches à Milan. Le joueur d’Aston Villa était une des priorités des Milanais et tout indique à croire que le club italien est en bonne position pour s’attacher les services du milieu de terrain portugais. Milan est convaincu de pouvoir trouver un accord avec le joueur et multiplie les contacts avec Jorge Mendes.

De son côté, Foot Mercato affirme que le PSG se montre optimiste dans ce dossier et est toujours en course. Le joueur désire rejoindre le club de la capitale mais un élément fait traîner les négociations : le montant du transfert. Lille demanderait plus au PSG qu’à Milan, chose dont Luis Campos a bien conscience. Il fera tout pour baisser le prix du transfert et enrôler le Portugais.

À noter que Renato Sanches n’était pas présent à l’entraînement du LOSC aujourd’hui.