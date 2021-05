Hier soir, les Féminines du PSG se sont largement imposées sur la pelouse de Reims (0-4) pour conserver la tête de la D1 Arkema avant le choc contre les Lyonnaises – qui se sont imposées contre Bordeaux (0-1) – dimanche prochain (21 heures, Canal Plus). Au micro de PSG TV, Olivier Echouafni s’est projeté sur ce choc qui dictera le futur champion de D1 Arkema. “On n’a pas eu forcément beaucoup de difficultés mais on a eu beaucoup de mal à rentrer dans la rencontre. On a eu beaucoup trop de déchet technique. Après c’est vrai que cela faisait 15 jours que nous n’avions pas joué donc on manquait peut-être un peu de rythme au départ, nuance le coach parisien. Malgré tout, le score à la mi-temps est flatteur pour nous. La deuxième mi-temps était plus convaincante dans le jeu, même si on n’a marqué qu’un seul but. Cela va certainement se jouer à Lyon le week-end prochain, on s’y est préparés. Ce sera une belle finale, à nous de rester devant.“