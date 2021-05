Diani : “On a pris conscience de nos qualités et de nos forces”

Ce soir à 20h45 (en multiplex sur Canal Plus Sport), les Féminines du PSG affronteront le Stade de Reims à l’occasion de la 21e journée de D1 Arkema. Et à une semaine du choc face à l’OL (30 mai / match en retard de la 16e journée), les Parisiennes voudront conserver leur avantage au classement. De retour dans le groupe après une entorse à la cheville, l’attaquante parisienne – Kadidiatou Diani – est revenue sur sa blessure contractée avant la demi-finale de l’UEFA Women’s Champions League face à Barcelone.

“À cause de ma blessure, je n’ai pas pu être au plus près de mes coéquipières pour les deux matches de Champions League contre Barcelone. Nous avons perdu, et c’était une grosse déception. Nous avons tout donné, et maintenant nous devons nous projeter vers l’avenir et se concentrer pleinement sur le championnat. Il y a un titre en jeu, il faut se remobiliser et tout donner jusqu’à la fin”, a exprimé Kadidiatou Diani dans un entretien au site officiel du club, avant d’être questionnée sur l’état d’esprit du groupe parisien dans ce sprint final. “Avec la saison que nous faisons, nous prenons conscience de notre potentiel. Il y a eu des matches déclic, contre Lyon notamment. On a pris conscience de nos qualités, de nos forces, et nous sommes bien mentalement.”