Le PSG ce soir à Reims avec Diani mais sans Katoto

Avant le choc décisif contre Lyon le dimanche 30 mai (21h00) pour l’obtention du titre, le PSG doit faire le travail ce soir à Reims dans le cadre de l’avant-dernière journée de D1 Arkema (multiplex sur Canal+ Sport). Paris doit l’emporter au stade Delaune, chez un 6e qui enchaîne les bons résultats, pour conserver un point d’avance (au moins) sur un OL qui lui se rend à Bordeaux (3e). Or c’est en Gironde que le PSG a perdu ses seuls points jusqu’ici (0-0) en Championnat. Face aux Rémoises, le PSG sera privé de Marie-Antoinette Katoto mais pourra compter sur Kadidiatou Diani, de retour de blessure.

“Il faut aborder ce match avec une motivation maximale, et surtout ne pas penser au match de la semaine prochaine. Vouloir se préserver, c’est une mauvaise idée, c’est comme ça qu’on commence à avoir des pépins physiques et prendre des cartons bêtement. Peu importe l’adversaire en face, il faut garder le même état d’esprit à chaque fois pour aller chercher ce titre. Cette équipe de Reims est difficile à jouer. Elle reste sur 5 matches sans défaite, avec quatre victoires et un nul, et ce gros résultat à Montpellier. Elles vont vite devant, il faudra être très vigilant. A nous de construire notre jeu et de le mettre en place, en jouant parfaitement entre les lignes et sur les côtés, ce qui avait fait notre force au match aller”, a prévenu Olivier Echouafni en conférence de presse. “Cette petite période sans matches nous a permis de faire le point. Kadi sera de retour face à Reims. Pour Marie-Antoinette, c’est un peu juste pour le match de ce vendredi, mais elle fera son retour la semaine prochaine.“