Après un très bon début de championnat, les Féminines du PSG vont débuter leur campagne européenne 2020-2021 ce jeudi en Pologne. Les Parisiennes affronteront le Gornik Leczna dans le cadre des 16ème de finale aller de l’UEFA Women’s Champions League (jeudi 10 décembre à 17h sur beIN SPORTS 2) . Et à deux jours de cette rencontre, l’entraîneur des Rouge et Bleu, Olivier Echouafni, s’est présenté en conférence de presse afin d’évoquer la confrontation face au club polonais, dans des propos rapportés par leparisien.fr. Extraits choisis.

L’état du groupe

Echouafni : “Ça va plutôt bien, même pour Formiga, qui a pris un vilain coup. Elle n’a pas trop mal encaissé finalement. On était un peu inquiet par rapport au ligament. Mais l’IRM n’a rien dévoilé de trop méchant. Son genou reste gonflé mais elle voyage en Pologne avec nous. Pour le reste, Luana (cheville) est toujours absente, tout comme Nadim et Bruun (Covid-19) et Geyoro (suspendue).”

Le retour de l’UWCL

Echouafni : “Il faut bien rentrer dans la compétition. Nous sommes contents de la retrouver avec une envie de bien figurer. L’objectif, c’est d’aller au bout. On a tous envie de prolonger la bonne dynamique actuelle. Même si c’est un premier tour de Ligue des champions, il faut être au même niveau qu’en championnat (…) Un match piège face au Gornik Leczna ? Il y a toujours des doutes. Il faut savoir se remettre en question. Les conditions climatiques restent inconnues. L’atmosphère reste à découvrir. Sera-t-elle favorable à notre jeu ? On sait que le piège peut être là. On a deux matchs pour se qualifier (le match retour aura lieu le 16 décembre, ndlr). L’incertitude, c’est aussi la période. D’habitude, on entre en lice en septembre, là on est en décembre. Les filles ont beaucoup, beaucoup donné. Mais elles sont prêtes pour le challenge.“

Son ressenti sur l’état physique de ses joueuses

Echouafni : “Elles sont bien mentalement, déjà. Ça peut agir sur le physique. L’enchaînement des matchs avec des victoires procure un degré de récupération plus rapide. On a encore eu des tests PCR ce matin. J’aurais préféré avoir tout mon groupe. Nous avons aussi le renfort de joueuses du groupe U19.”