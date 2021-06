En fin de contrat, Olivier Echouafni est le premier entraîneur à faire gagner la section féminine du PSG en D1. Annoncé partant, le technicien a exprimé son envie de continuer l’aventure. “Il faut profiter de ces moments, il n’y en a pas beaucoup. Je suis tellement content, tellement fier d’elles ! Le match a été difficile, long. La journée a été longue. On a réussi à gagner, il le fallait. On l’a fait”, a commenté l’entraineur du PSG au micro de Canal+. “Envie de continuer ? Oui, ça donne envie de continuer. Ce groupe ne doit pas s’arrêter là. Il a une belle marge de progression devant lui. Je n’ai pas eu de réponse officielle. Le président est là, je pense qu’on aura l’occasion de discuter dans les prochains jours. On a atteint les objectifs donnés il y a trois ans. Ca fait 20 ans que le PSG est en D1 et c’est le premier titre. Elles marquent l’histoire du club.”