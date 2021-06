PSG / Dijon : Un dernier acte pour un triomphe

La D1 féminine joue son dernier acte, mais le dénouement est à 90 minutes d’être original. Avec une victoire ce soir (20h45, Canal+Sport) contre Dijon au stade Jean-Bouin (ou un résultat équivalent à celui de l’OL à Fleury), l’équipe féminine du PSG – qui fête bientôt ses 50 ans – peut décrocher le premier titre de champion de France de son histoire ! Les joueuses d’Olivier Echouafni seront-elles nerveuses au coup de sifflet initial face à un DFCO qui ne joue rien ? On peine à le penser tant elles ont été déterminées depuis le début de saison. Oui, le PSG mérite d’être sacré ce soir en D1 Arkema et de briser 14 ans d’hégémonie des Lyonnaises. Pour ce dernier match à émotions, les Parisiennes retrouveront Formiga (43 ans). La Brésilienne fera ses adieux. Elle ne sera pas la seule. Christiane Endler, Perle Morroni, Irene Paredes, Signe Bruun (forfait ce soir) et le coach sont annoncés partants. Niveau feuille de match, Marie-Antoine Katoto est incertaine. En cas de défection (en plus du forfait de Signe Bruun), on pourrait avoir Jordyn Huitema en pointe avec Sandy Baltimore à gauche et Kadidiatou Diani à droite, soit le meilleur espoir UNFP de la D1 Arkema et la meilleure joueuse du Championnat. Du top.

Possible feuille de match du PSG / DFCO

22e journée de D1 Arkema | Vendredi 4 juin 2021 à 20h45 au stade Jean-Bouin (Paris) | Arbitre : Beyer | Diffuseur : Canal+ Sport