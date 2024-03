Une fois n’est pas coutume, Kylian Mbappé enchaîne en conférence de presse avec l’Equipe de France. Après le rendez-vous avec les journalistes avant la claque reçu face à l’Allemagne (0-2), le capitaine des Bleus s’est une nouvelle fois présenté face aux médias avant France – Chili.

Le fait de jouer au Vélodrome

« La plupart de ma carrière, je suis venu ici en tant que rival. En tant que joueur de l’équipe de France, ça va être cool de jouer ici. Il y a de l’ambiance. Ça fait partie des stades les plus chauds. Ça donne envie de faire un bon match« .

Les critiques après France – Allemagne

« C’est notre vie d’être critiqués, surtout les cadres. C’est sûr qu’on devait avoir un autre visage. Le match est passé, on veut montrer une réaction demain. Il faut prendre conscience que ce qu’on a fait n’était pas suffisant« .

L’accueil que lui réservera le Vélodrome

« Je vais me concentrer pour jouer et peu importe l’accueil qui me sera réservé. Je vais donner le meilleur de moi-même. Je comprendrai si je suis sifflé, il y a un Classico dimanche. Je suis joueur du PSG. Ça ne changera pas ma manière de jouer. Mais si je ne suis pas sifflé, je serai agréablement surpris« .

Les sept premières années de Mbappé en Equipe de France

« C’est à la fois passé vite et en même temps, j’ai vécu beaucoup de choses. J’ai la même envie qu’au premier jour. J’ai toujours eu envie d’écrire une partie importante de l’histoire de l’Equipe de France. Je pense que je suis en chemin. Il y a encore de grandes échéances« .

Aucun doute chez les Bleus

« On n’a pas douté. On mal à joué. Il n’y a pas de vérité absolue dans les matchs amicaux, mais ça donne quand même des indicateurs qu’il ne faut pas négliger« .

Aucun turnover réclamé par Kylian Mbappé

« Rien à voir avec ma situation personnelle. C’est une fierté de jouer en Equipe de France. Je veux toujours jouer, même en club. Je veux être prêt tout le temps. C’es comme ça qu’on devient l’un des meilleurs. Si le coach me met, bien sûr que je veux jouer« .

Tchouaméni : « Les Espagnols vont se rendre compte de la grandeur de Mbappé lorsqu’ils le verront au quotidien«

« Il (Tchouaméni) parlait de moi. J’ai joué la Real Sociedad en huitième, on joue le Barça en quart. Et si on passe, potentiellement on joue l’Atlético Madrid en demi. Donc les Espagnols me verront un peu plus souvent déjà« .

Les leaders pas à la hauteur face à l’Allemagne

« Je pense que ce n’était pas assez. Le leadership a été défaillant, c’est clair. Mais on a été dépassés sur pas mal d’aspects. C’est des indicateurs, même si c’est un match amical. A nous de réagir pour ne pas installer un doute dans l’équipe qui n’existe pas actuellement« .

Les défaillances face à l’Allemagne

« On a revu les images. Le coach nous a parlé, il avait un message à nous faire passer. Il faut matérialiser ça sur le terrain« .

Les deux conférence de presse de suite

« Venir en conf, c’est ma responsabilité. Surtout après une défaite. Si on avait gagné, je pense que je ne serai pas venu. Mais il faut assumer la responsabilité de cette défaite« .