EDF – Ousmane Dembélé aligné au poste d’ailier droit contre l’Irak ?

Critiqué après sa prestation face au Sénégal (3-1), l’attaquant du PSG, Ousmane Dembélé, pourrait être aligné au poste d’ailier droit face à l’Irak, laissant ainsi Michael Olise évoluer comme meneur de jeu afin de profiter de sa connexion avec Kylian Mbappé.

Si l’équipe de France a débuté sa Coupe du monde 2026 par une victoire face au Sénégal (3-1), Didier Deschamps aura encore quelques maux de tête pour son animation offensive. En seconde période face aux Lions de la Teranga, le sélectionneur des Bleus a décidé d’effectuer quelques tactiques en positionnant Michael Olise comme meneur de jeu et en décalant ainsi Ousmane Dembélé au poste d’ailier droit. Joueur offensif le plus en vue lors du premier acte, le numéro 10 du PSG a peu à peu disparu des radars au retour des vestiaires avant de céder sa place à Bradley Barcola.

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Didier Deschamps a apprécié la connexion Olise – Mbappé

Grâce à cette deuxième mi-temps de meilleure facture, Didier Deschamps serait tenté de reconduire ce schéma face à l’Irak ce lundi (23h). En effet, comme le rapporte Le Parisien, « le staff a apprécié l’animation offensive de son équipe après la pause. Il pourrait être tenté de poursuivre dans cette voie lundi 22 juin face à l’Irak. L’ancien Rennais retrouverait alors une zone qu’il occupe beaucoup moins ces dernières saisons. » Avec ce repositionnement au poste d’ailier droit, le Ballon d’Or pourrait être amené à voir son rôle sur le terrain évoluer et lui « offrirait un peu moins de liberté, mais ses dribbles, sa créativité balle au pied et son sens de l’élimination dans le un-contre-un demeurent des armes précieuses. » Malgré les critiques récentes visant le numéro 10 parisien, le staff des Bleus « ne nourrit pas d’inquiétude à son sujet et reste confiant dans sa capacité à rebondir et à retrouver une influence durable dans le jeu des Bleus pour véritablement lancer son Mondial », précise LP.

Mais cela n’influe en rien sur son importance au sein du groupe de l’équipe de France, lui qui reste un cadre apprécié de ses partenaires. Avec 60 sélections, l’attaquant de 29 ans est le troisième joueur le plus capé du groupe, derrière Kylian Mbappé (99) et N’Golo Kanté (69). Son comportement et son attitude ont notamment été salués lors du match face au Sénégal. « Avant le coup d’envoi, durant la rencontre comme au retour des vestiaires, il n’a eu de cesse de donner de la voix, de glisser un mot ou deux, des encouragements, des conseils à ses partenaires en difficulté ou trop dans la retenue à l’occasion de ce baptême planétaire visiblement stressant », conclut le quotidien francilien.

Petit 2 touches avec 2 cracks 😮‍💨 pic.twitter.com/ziztawJUMm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 19, 2026