CdM 2026 – La France s’impose face au Sénégal pour son entrée en lice ; Barcola et Mbaye buteurs

Opposée au Sénégal pour son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026, l’équipe de France s’est imposée sur le score de 3-1, avec notamment un but de Bradley Barcola.

Ce mardi soir, l’équipe de France lançait sa Coupe du monde 2026. Au MetLife Stadium, les Bleus affrontaient le Sénégal pour leur premier match du groupe I. Pour cette rencontre, Didier Deschamps avait décidé d’aligner son 4-2-3-1 avec notamment les titularisations de Désiré Doué et Ousmane Dembélé pour accompagner Kylian Mbappé et Michael Olise dans le quatuor offensif.

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Bradley Barcola buteur quelques minutes après son entrée en jeu

Annoncés comme l’un des favoris de la compétition, les Tricolores ont livré une première période très pauvre à tous les niveaux. En effet, entre les imprécisions techniques, les contrôles manqués, les passes mal assurées et l’absence totale de créativité offensive, les vice-champions du monde 2022 sont passés complètement à côté de leurs 45 premières minutes. Ils auraient même pu être punis mais la frappe de Nicolas Jackson a heurté le poteau de Mike Maignan (25e), puis en fin de première période Ismaïla Sarr n’a pas cadré une belle occasion face au but (45e+6).

Dès le retour des vestiaires, l’équipe de France a affiché un visage plus ambitieux, à l’image du tir non cadré de Désiré Doué (48e). Quelques minutes plus tard, Michael Olise a buté sur Édouard Mendy, après une récupération haute de Jules Koundé (53e). Lancé par Michael Olise, Kylian Mbappé est également tombé sur le portier sénégalais (57e). Et à force de pousser, les Bleus ont failli été récompensés. Dans la surface, Sadio Mané a taclé Kylian Mbappé. Malgré l’intervention de la VAR, l’arbitre de la rencontre a confirmé sa décision et n’a pas sifflé de penalty (61e). Finalement, les champions du Monde 2018 ont été récompensés quelques minutes plus tard. Servi parfaitement dans la profondeur par Michael Olise, Kylian Mbappé a croisé sa frappe pour tromper Édouard Mendy (1-0, 66e). Mais les Bleus ne devaient pas se relâcher, comme l’a montré le but de Nicolas Jackson, refusé pour une position de hors-jeu assez nette (68e).

Entré à la place d’Ousmane Dembélé (80e), Bradley Barcola a rapidement mis l’équipe de France à l’abri. Lancé dans la profondeur par Adrien Rabiot, le numéro 29 du PSG a parfaitement piqué son ballon au-dessus d’Édouard Mendy pour inscrire le deuxième but des Bleus (2-0, 82e). Alors que les Bleus étaient en mode gestion en fin de rencontre, le Sénégal en a profité pour réduire l’écart. Entré en cours de jeu, Ibrahim Mbaye a redonné espoir à sa sélection grâce à une frappe puissante (2-1, 90e+4). Mais pas de quoi faire trembler les Bleus, qui ont repris deux buts d’avance dans la foulée grâce à une frappe lointaine et puissante de Kylian Mbappé, auteur d’un doublé (3-1, 90e+6) et qui lui permet de devenir le meilleur buteur en EDF avec 58 réalisations. Une entrée en matière réussie pour l’équipe de France, qui débute donc son Mondial par une victoire face au Sénégal (3-1). Prochain rendez-vous pour les Tricolores : l’Irak, le 22 juin. De son côté, le Sénégal défiera la Norvège.

Le XI de la France : Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, T.Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Olise, Dembélé ( Barcola , 80e), Doué (Cherki, 87e) – Mbappé (c)

: Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, T.Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Olise, ( , 80e), (Cherki, 87e) – Mbappé (c) Le XI du Sénégal : Mendy – Diatta, Koulibaly (c), Niakhaté, Diouf – P.Gueye (Ndiaye, 84e), I.Gueye (P.Ciss, 88e), Camara (H.Diarra, 76e) – Sarr (Mbaye, 75e), Jackson (Dieng, 84e), Mané

Rabiot lance parfaitement Barcola dans l’axe en contre-attaque, et l’attaquant finit avec sang-froid pour faire le break ⚡️⚽️

La France mène 2-0.



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