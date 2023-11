La mi-saison approche, c’est l’occasion de faire un premier bilan du début de saison des joueurs du Paris Saint-Germain. On ouvre ce conseil de classe avec le milieu de terrain :

Manuel Ugarte

On ouvre ce conseil de classe avec la recrue du milieu de terrain la plus utilisée par Luis Enrique. Avec 913 minutes jouées cette saison, Manuel Ugarte s’est vite montré indispensable lors des premiers matchs. Avec une pression particulière, dans un effectif réduit au milieu, et surtout après le départ de Marco Verratti, l’Uruguayen a su convaincre l’entraîneur parisien et les supporters. Avec douze matchs disputés toutes compétitions, le joueur de 22 ans a distribué une passe décisive en Ligue 1, face à l’OL. Manuel Ugarte a surpris tout le monde par sa volonté dans les récupérations, le pressing, et son anticipation. Un profil très important dans le cœur du jeu, qui se mélange parfaitement avec les ambitions de Luis Enrique et ses plans de jeu dans la construction, à l’image de ses 94% passes réussies par match. Toutefois, les derniers matchs du milieu de terrain ne sont pas à la hauteur de son début de saison, et peut avoir besoin d’un regain de confiance pour se retrouver indéboulonnable.

7/10 – Encouragements

Fabian Ruiz

Lui est au Paris Saint-Germain depuis la saison dernière, mais ne se fait toujours pas une place dans l’effectif. Avec 13 matchs disputés cette saison, Fabian Ruiz a joué 554 petites minutes, pour un but et une passe décisive. Un rendement trop faible pour apparaître comme élément phare dans l’équipe du PSG, se contentant de simples entrées en jeu pour cumuler un total de 46 minutes jouées par match en moyenne. L’homme de banc.

5,5/10 – Peu mieux faire

Vitinha

Le deuxième milieu de terrain le plus utilisé par Luis Enrique, Vitinha, fait lui aussi un début de saison intéressant. Titulaire dans les grands matchs, le Portugais a disputé 15 rencontres depuis le début de saison. Avec deux buts et une passe décisive, le milieu de 23 ans s’illustre principalement dans le cœur du jeu. Indispensable dans la construction, le Parisien affiche 93% de passes réussies en championnat ou encore 70% de dribbles réussis. Occupant du couloir gauche, combinant avec Kylian Mbappé, Vitinha a su s’adapter à son nouveau rôle, répondant parfaitement aux demandes de Luis Enrique. Une nouvelle position qui offre une option supplémentaire pour adapter la tactique selon l’adversaire.

7/10 – Compliments

🗣️ Luis Enrique en conference de presse : « Vitinha ? C’est un joueur avec des conditions physiques et techniques adaptées à notre jeu. […] Il peut jouer dans l’axe; en tant que milieu défensif mais aussi sur les ailes en tant qu’ailier. C’est intéressant d’avoir un joueur avec… pic.twitter.com/ktIbh7qdB0 — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 10, 2023

Kang-In Lee

Nouvelle recrue estivale, Kang-In Lee a mis du temps à se lancer. Après 3 matchs disputés en début de saison, le Sud-Coréen a enchaîné une blessure et un départ pour les Jeux Asiatiques. Le numéro 19 du PSG est revenu en grande forme et avec le plein de confiance depuis quelques semaines. Au total, le milieu de 22 ans a disputé 9 matchs et a déjà inscrit deux buts et une passe décisive. En s’imposant comme un joueur de plus en plus importante dans l’effectif, le Parisien peut aussi se montrer hybride et jouer sur un côté. En rôle de meneur de jeu, Kang-In Lee fait la transition au cœur de la construction, tout en se montrant décisif à la finition.

6,5/10 – Compliments

🗣️ « Lee Kang-In ? Un cas extraordinaire. Je l’aime beaucoup et il entre dans ce que le coach aime. Mais je ne pensais pas à tout cet impact (économique) en Asie, c’est incroyable le nombre d’Asiatiques qui sont désormais connectés au PSG grâce à lui ! » 🏟️🇰🇷



[Luis Campos… pic.twitter.com/q0QRz5LfdP — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 11, 2023

Warren Zaïre-Emery

Place maintenant au tant attendu Warren Zaïre-Emery ! La dernière pépite de la formation parisienne ne fait que d’éblouir le monde du football. Le début de saison du joueur de 17 ans fait complètement oublier les défauts de ce milieu de terrain, assurant une sérénité offensive et défensive. Sur ses 15 matchs disputés le titi parisien a inscrit 2 buts et distribué 5 passes décisives. Le jeune joueur a totalement conquis le cœur de Luis Enrique qui hallucine de son niveau. Cette confiance se reflète dans les 1265 minutes disputées cette saison, le notant joueur de champ le plus utilisé de l’effectif du PSG. Au-delà des statistiques, Warren Zaïre-Emery épouse les courbes du plan de jeu de son entraîneur, se greffe parfaitement à ses coéquipiers, tout en gardant cette humilité naïve dans son football.

8,5/10 – Félicitations

🗣️ | Luis Enrique 🇪🇸 sur Warren Zaïre-Emery 💎 en conférence de presse :



« Warren est un diamant, avec beaucoup de choses à améliorer, mais en plus de ses qualités techniques et physiques il arrive à jouer en fonction de ses coéquipiers, il sait toujours où sont ses coéquipiers… pic.twitter.com/5as8rLEQ9G — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 6, 2023

Carlos Soler

Carlos Soler ne montre plus grand chose. Avec 9 matchs disputés cette saison, et malgré un but et deux passes décisives, l’Espagnol n’arrive toujours pas à se faire une place. 285 minutes timides, pour une bonne place installée sur le banc, malgré quelques apparitions au poste de piston afin de combler le manque. Anecdotique.

4,5/10 – Avertissement niveau

Cher Ndour

Malheureusement, le tour est vite fait pour Cher Ndour. Arrivé au PSG cet été, l’Italien a participé a 3 matchs cette saison, pour seulement 25 minutes cumulées. Évidemment, le milieu de 19 ans n’a pas eu le temps de marquer ou de délivrer la moindre passe décisive, mais le joueur montre un bel optimisme, ne se plaint et montre de belles choses à l’entraînement.

Non noté/10 – Ne rien lâcher

🗣️ Luis Enrique : « Cher Ndour ? Il est très jeune et a un potentiel très très grand. En ce moment il n’a pas trop de minutes mais il se prépare bien. Tout au long de la saison, il aura des minutes mais c’est évident que dans un effectif de 23 joueurs, il n’y a pas la place pour… pic.twitter.com/PrMdsTtXLw — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 29, 2023