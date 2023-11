Lee Kang-In préféré à Vitinha pour AC Milan / PSG ?

Dans deux jours, le PSG sera sur la pelouse de San Siro pour y défier l’AC Milan. Lee Kang-In pourrait enchaîner une nouvelle titularisation et laisser Vitinha sur le banc.

Le PSG va retrouver les terrains mardi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1) avec la rencontre contre l’AC Milan dans le cadre de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Après son succès au match aller (3-0) – au Parc des Princes – le club de la capitale pourra se rapprocher d’une qualification en huitièmes de finale de la compétition en cas de victoire à San Siro. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Danilo Pereira sont forfaits pour cette rencontre. De retour à l’entraînement collectif cette semaine, Marco Asensio pourrait faire son retour dans le groupe. Victime de douleurs lombaires, Keylor Navas ne s’est pas entraîné ce dimanche et est donc incertain pour mardi.

A voir aussi : Luis Enrique dithyrambique envers Lee Kang-In

Kolo Muani préféré à Ramos

Pour défier les Milanais, le coach du PSG pourrait aligner une équipe similaire à celle qui a battu Montpellier vendredi soir (3-0). Dans les buts, sans surprise avec un Gianluigi Donnarumma qui va retrouver son club formateur. Remplaçant au coup d’envoi contre les Montpelliérains, Lucas Hernandez devrait retrouver son couloir gauche. Il accompagnerait Achraf Hakimi, Marquinhos et Milan Skriniar. Au milieu de terrain, Manuel Ugarte devrait être accompagné de Warren Zaïre-Emery. Pour les quatre joueurs offensifs, le coach espagnol devrait faire confiance à Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Randal Kolo-Muani. « Face à des Italiens qui pourraient avoir des phases de possession, l’option menant à l’ancien Nantais, semble apporter plus de variétés » que Gonçalo Ramos, avance Le Parisien. Pour le dernier spot, Lee Kang-In partirait avec une longueur d’avance sur Vitinha, l’international sud-coréen restant sur trois matches durant lequel il est décisif (deux buts et une passe décisive).