Encore un record historique du PSG battu par Kylian Mbappé

Malgré la douleur, Kylian Mbappé a encore inscrit son nom dans les records du club, devant le but le plus tardif de l’histoire du PSG.

Les 90 minutes n’ont pas suffi aux Parisiens hier soir. En échec dès la 24e minute de jeu, le Paris Saint-Germain a eu beaucoup de mal à trouver la faille pour égaliser face à Newcastle. Alors que la défaite était interdite pour espérer un qualification en huitièmes de finale de Ligue des Champions, les joueurs de Luis Enrique se sont fait désirer devant le but. Les minutes passaient mais le but ne venait pas. Le Parc des Princes a dû retenir son souffle jusqu’à la toute dernière minute de jeu, sur un penalty miraculeux, au delà même du temps additionnel, pour respirer. La montre affichait 97 minutes et 18 secondes au moment où le ballon a enfin franchi la ligne du but anglais. Et qui d’autre que Kylian Mbappé, qui d’autre pour encore une fois marquer son nom dans la liste des records dans l’histoire du PSG ?

Kylian Mbappé passe devant un but historique

Kylian Mbappé a inscrit, hier soir face à Newcastle, le but le plus tardif de l’histoire du Paris Saint-Germain. Il laisse derrière lui un moment légendaire dans la mémoire du club, la tête d’Antoine Kombouaré face au Real Madrid à la 95e minute et 55 secondes, le 18 mars 1993 en quart de finale retour de la Coupe UEFA (4-1). Comme quoi, même dans la douleur, Kylian Mbappé arrive quand même a écrire son nom dans l’histoire du club. Sans oublier que Randal Kolo Muani avait aussi inscrit son nom lors de la dernière journée de Ligue 1 face à Monaco (5-2). Grâce à son but à la 95e minute et 51 secondes, le Français est directement monté à la troisième place des buts les plus tardifs de l’histoire, mais surtout le plus tardif de l’histoire du PSG en championnat.