Christiane Endler est l’une des meilleures gardiennes du monde, elle a même été élue dans le onze type de l’année 2020 de la Fifa il y a quelques jours. La Chilienne et ses coéquipières sont en tête de la D1 Arkema avec un point d’avance sur les Lyonnaises et se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pour PSG TV, Endler s’est confiée sur l’année 2020 particulière, les ambitions de la section féminine pour 2021…Extraits choisis.

L’année 2020 des Parisiennes

Endler : “Ça a été une année particulière, difficile, compliquée pour certains plus que pour d’autres. Quant au football, nous traversons de très bons et de très mauvais moments. C’est la beauté du football qui vous donne envie de continuer, de jouer, de gagner. Nous avons la chance de vivre avec ces émotions en continu et je pense qu’en résumé cela a été une année très positive pour moi, pour nous, nous n’avons rien à redire alors j’espère que ça continuera comme ça, avec la santé, la famille et le reste viendra.”

Son année 2020

Endler : “Je pense avoir beaucoup grandi en tant que joueuse et en tant que personne. J’ai réussi à m’épanouir au plus haut niveau. Être dans l’un des meilleurs clubs du monde nécessite d’être toujours à un bon niveau, de repousser ses limites, de s’entraîner chaque jour pour être meilleure. Ça me fait beaucoup grandir en tant que joueuse et en tant que personne aussi. Ça fait 4 ans que je suis ici et je me sens chez moi. Je suis très heureuse de tout ce que nous avons fait ensemble et j’espère que nous pourrons continuer à accomplir des belles choses.”

L’équipe en progrès ?

Endler : “Je pense qu’un pas en avant a été fait, nous sommes beaucoup plus sûres de notre force, nous travaillons toutes pour le même objectif, et ça aide beaucoup. Nous avons eu une bonne préparation aussi et ça s’est senti. Nous nous sommes senties très à l’aise, avec plus de confiance et j’espère que ça se reflétera à la fin de l’année avec un titre pour le club parce que je pense que nous le méritons depuis quelques saisons. Nous en avons été très proches, il a manqué cette dernière étape et je pense que cette année nous pouvons y parvenir avec l’équipe que nous avons.”

L’UEFA Women’s Champions League

Endler : “La Ligue des champions est toujours une compétition différente, avec des émotions et une motivation différente, que toutes les équipes veulent gagner. Il faut continuer à travailler toute l’année pour pouvoir gagner cette compétition, continuer avec une concentration maximale. Je crois que si nous nous concentrons à 100% sur ce que nous devons faire, nous pouvons y parvenir.“

Bonne résolution de l’année 2021 des Parisiennes

Endler : “La clé c’est de garder en tête que nous n’avons encore rien gagné, que nous avons maintenant une période de vacances, une période de repos dont nous devons profiter et que lorsque nous allons revenir, nous devons poursuivre nos efforts si nous voulons gagner des titres. Ça a été une excellente année mais on doit continuer à s’améliorer si on ne veut pas que nos progrès n’aient servi à rien. Je pense que nous devons toutes revenir avec un maximum de motivation, peut-être que nous sommes plus près que les autres années de gagner un titre mais nous ne l’avons pas encore fait.“