Pour leur dernier match de l’année 2020, les Féminines du PSG voulaient bien terminer le travail face au Górnic Leczna, dans le cadre du 16e de finale retour de l’UEFA Women’s Champions League. Victorieuses en Pologne lors du match aller (2-0), les Parisiennes désiraient terminer cette belle première partie de saison en restant invaincues. Pour cette rencontre face à l’équipe polonaise, Olivier Echouafni avait réservé quelques surprises, avec le retour d’une défense à quatre. Charlotte Voll occupait le poste de gardien de but. De son côté, Nadia Nadim faisait son retour dans le onze de départ. Buteuse lors du match aller, Jordyn Huitema était de nouveau titulaire aux côtés de Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani. Comme lors du match aller, de nombreuses jeunes étaient présentes dans le groupe : Alice Pinguet, Océane Hurtré, Jade Le Guilly, Laurina Fazer et Hawa Sangaré.

Les Parisiennes sont bien rentrées dans leur match avec une pression constante sur la défense adverse mais la tête de Paredes (6e), non cadrée, n’a pas récompensé les Rouge et Bleu. Malgré quelques déchets dans le jeu, les Parisiennes étaient à deux doigts d’ouvrir le score mais la tentative de Katoto a été sauvée sur la ligne par la défense polonaise (17e). Quelques minutes plus tard, les Parisiennes ont logiquement ouvert le score par Nadim, après une belle déviation de la tête de Huitema (1-0, 21e). Dans la foulée, le PSG a marqué un second but par l’intermédiaire de Huitema, suite à une belle passe cachée de Katoto (2-0, 24e).Par la suite, l’internationale canadienne était proche du doublé mais sa tête a touché la transversale (26e). Les Parisiennes ont accéléré au fil du match et la capitaine des Féminines du PSG, Paredes a alourdi le score de la tête (3-0, 32e). Deux minutes plus tard, Däbritz a trouvé la transversale sur coup franc. Pas rassasiées, les Parisiennes ont poursuivi leur domination et Katoto a également participé à cette belle première période avec son 104e but avec le PSG (4-0, 43e). Les Féminines du PSG sont rentrées aux vestiaires avec ce large score en leur faveur (4-0).

Dès le retour des vestiaires, les Féminines sont restées sur les mêmes intentions et Däbritz a marqué le cinquième but parisien (5-0, 51e). À l’heure de jeu, le Górnic Leczna a marqué un but sur un coup franc tiré par Kamczyk (5-1, 62e). Dans un match qui a perdu en rythme, Bruun a touché le poteau (79e). D’une belle frappe lointaine de 30 mètres, la capitaine du PSG, Irène Paredes, a inscrit son deuxième but du match et le sixième du PSG face au club polonais (6-1, 89e). Auteures d’un match plaisant, les Féminines du PSG se sont imposées face au Górnic Leczna (6-1) et se sont qualifiées pour les 8es de finale de la compétition en mars prochain. Par la même occasion, les Parisiennes restent invaincues depuis le début de la saison avec notamment une première place en championnat. Le prochain match des joueuses d’Olivier Echouafni aura lieu le 16 janvier 2021 face à Bordeaux.

Feuille de match PSG / GKS Górnic Leczna

Mercredi 16 décembre à 14h30 – 16e de finale retour de l’UEFA Women’s Champions League – Diffuseur : beIN SPORTS 1 – Stade Georges Lefèvre – Arbitre : Jelena Pejković (CRO)