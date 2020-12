Comme à chaque fin d’année, de nombreux trophées individuels sont décernés aux acteurs du football. Alors que Keylor Navas, Christiane Endler, Neymar Jr et Kylian Mbappé ont été les seuls joueurs et joueuses en lice pour remporter les différents trophées de l’édition 2020 The BEST FIFA, seule la gardienne parisienne fait partie de la liste finale pour remporter une distinction lors de la cérémonie, qui aura lieu le 17 décembre prochain (au siège de la FIFA à Zurich). En effet, l’internationale chilienne fait partie des trois finalistes pour la meilleure gardienne 2020 des The BEST FIFA. Elle sera en concurrence avec Sarah Bouhaddi (Olympique Lyonnais) et Alyssa Naeher (Chicago Red Stars).

Les autres catégories ont notamment réservé certaines surprises notamment pour le trophée du meilleur joueur de la FIFA. Si la présence de Robert Lewandowski ne souffre d’aucune contestation (FC Bayern / vainqueur de la Bundesliga, Coupe d’Allemagne et Ligue des champions), les nominations de Cristiano Ronaldo (Juventus Turin / vainqueur de la Serie) et Lionel Messi (FC Barcelone) font débat. Chez les gardiens, Keylor Navas a été devancé par Alisson Becker (Liverpool), Manuel Neuer (FC Bayern) et Jan Oblak (Atlético de Madrid). Voici ci-dessous la liste des finalistes de l’édition 2020 The BEST FIFA. Pour rappel, les trois Parisiens – Keylor Navas, Kylian Mbappé et Neymar Jr – font partie des 55 nommées pour composer le onze de l’année de la FIFA.