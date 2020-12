Comme chaque année, la FIFA organise une cérémonie – The Best – pour élire les meilleurs joueurs, entraîneurs, gardiens chez les hommes et les femmes. Durant cette cérémonie – qui aura lieu le 17 décembre – le onze de l’année sera dévoilé. Ce jeudi, la FIFA et la FIFPRO ont dévoilé la liste des 55 nommés pour entrer dans ce onze. Et dans cette liste, trois Parisiens y figurent. Keylor Navas, Kylian Mbappé et Neymar. Vainqueur de la Ligue des Champions contre les Rouge & Bleu, le Bayern Munich place 11 de ses joueurs dans cette liste. Deux anciens parisiens figurent également dans cette liste, Thiago Silva (Chelsea) et Dani Alves (Sao Paulo).

Les 55 nommés

Gardiens :

Alisson Becker (Liverpool FC, Brésil)

Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgique)

David De Gea (Manchester United, Espagne)

Gianluigi Donnarumma (AC Milan, Italie)

Ederson Moraes (Manchester City, Brésil)

Hugo Lloris (Tottenham Hotspur, France)

Keylor Navas (Paris Saint-Germain, Costa Rica)

Manuel Neuer (FC Bayern Munich, Allemagne)

Jan Oblak (Atlético de Madrid, Slovénie)

Marc-André ter Stegen (FC Barcelona, Allemagne)

Défenseurs :

David Alaba (FC Bayern Munich, Autriche)

Jordi Alba (FC Barcelona, Espagne)

Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur, Belgique)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool FC, Angleterre)

Dani Alves (São Paulo, Brésil)

Jerome Boateng (FC Bayern Munich, Allemagne)

Alphonso Davies (FC Bayern Munich, Canada)

Virgil van Dijk (Liverpool FC, Pays-Bas)

Kalidou Koulibaly (SSC Napoli, Sénégal)

Matthijs de Ligt (Juventus FC, Pays-Bas)

Marcelo (Real Madrid, Brésil)

Sergio Ramos (Real Madrid, Espagne)

Andrew Robertson (Liverpool FC, Écosse)

Thiago Silva (Chelsea, Brésil)

Raphaël Varane (Real Madrid, France)

Milieux :

Thiago Alcântara (FC Bayern Munich, Liverpool, Espagne)

Dele Alli (Tottenham Hotspur, Angleterre)

Sergio Busquets (FC Barcelona, Espagne)

Casemiro (Real Madrid, Brésil)

Philippe Coutinho (FC Bayern Munich, FC Barcelona, Brésil)

Kevin De Bruyne (Manchester City, Belgique)

Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal)

Leon Goretzka (FC Bayern Munich, Allemagne)

Jordan Henderson (Liverpool FC, Angleterre)

Frenkie de Jong (FC Barcelona, Pays-Bas)

N’Golo Kanté (Chelsea FC, France)

Toni Kroos (Real Madrid, Allemagne)

Joshua Kimmich (FC Bayern Munich, Allemagne)

Luka Modric (Real Madrid, Croatie)

Thomas Müller (FC Bayern Munich, Allemagne)

Attaquants :