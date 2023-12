Endrick explique pourquoi il n’a pas choisi le PSG

C’était une des cibles du PSG pendant un moment. Endrick, jeune crack de 17 ans, a remporté le championnat brésilien avec Palmeiras. Il s’est engagé au Real Madrid où il fera ses débuts à l’été 2024.

« Mon rêve était le Real Madrid »

Dans un entretien qu’il a accordé à The Athletic, le Brésilien s’explique sur le choix Real Madrid. Il l’a confirmé, le PSG et Chelsea étaient intéressés par son profil. « À un moment donné, on parlait beaucoup d’Erling Haaland et de Kylian Mbappé pour le Real Madrid. Et c’est à ce moment-là qu’il y a eu un fort intérêt de la part de Chelsea et du Paris Saint-Germain. Bien sûr, ce sont de grandes et importantes équipes », a-t-il déclaré.

Il avait tout de même un faible pour Chelsea mais son rêve a toujours été celui de jouer pour la ‘Maison Blanche’. « J’ai été attiré par la Premier League, la ville de Londres et le fait que l’anglais soit la langue économiquement dominante dans le monde (…) Et évidemment Chelsea est un club fort qui a remporté deux titres en Ligue des champions (…) On m’a dit qu’il pleuvait beaucoup à Londres, mais ce ne serait pas un problème car, comme le disait mon père, j’ai toujours aimé jouer sous la pluie. Mais j’ai toujours dit clairement à mon agent que mon rêve était le Real Madrid ». On l’a bien compris, même si le PSG et Chelsea voulaient attirer Endrick, le prodige ne faisait pas de ces deux clubs sa priorité.