Enrique : « C’est une bonne manière de gagner un match »

En clôture de la 27e journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait à Marseille. Lors de ce match où il a du joué pendant plus d’une mi-temps à 10, le PSG s’est imposé grâce à des buts de Vitinha et Gonçalo Ramos.

Après la trêve internationale, le PSG retrouvait les terrains ce dimanche soir avec le choc contre l’Olympique de Marseille en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Dominés en début de rencontre, les Parisiens vont petit-à-petit se procurer des situations sans pour autant réussir à marquer. Alors que l’on s’approche de la fin de la première mi-temps, l’arbitre de la rencontre, Monsieur Bastien va adresser un carton rouge très sévère à Lucas Beraldo après consultation de la VAR. En infériorité numérique pendant plus de 50 minutes, le PSG va réussir à ouvrir le score par l’intermédiaire de Vitinha (0-1, 53e). Complètement adulé dans sa défense en fin de match, le PSG va réussir à marquer le but de la victoire par Gonçalo Ramos sur une contre-attaque très bien maîtrisé (0-2). Les Parisiens s’imposent et repartent de Marseille avec 12 points d’avance en tête du championnat. Au micro de Prime Video, Luis Enrique a expliqué avoir aimé la façon dont son équipe a remporté ce Classico.

« C’est bien pour nous de jouer comme ça »

« Si je devais analyser le match, la première mi-temps n’était pas assez bonne, avec beaucoup d’erreurs. On leur a permis de se procurer des occasions. On a perdu beaucoup de ballons. C’était un problème pour nous. Le match a changé avec l’expulsion de Beraldo. On devait faire des choses différentes. C’est une bonne manière de gagner un match, de se battre, avec un autre style. Cela montre que l’équipe est plus forte qu’avant. C’est bien pour nous de jouer comme ça, de montrer à nos supporters que l’on gagne un Classico. L’ambiance ? On avait beaucoup entendu sur cette atmosphère. C’est bien pour tous les joueurs d’avoir l’opportunité de jouer dans ce genre d’environnement. Dembélé en numéro 10 ? On a essayé de jouer par rapport aux difficultés de l’adversaire, de créer des différences. Mais on a fait trop d’erreurs. Cela fait partie du football. On doit accepter ça et progresser.«

Le coach du PSG s’est ensuite agacé sur une question sur son choix de remplacer Kylian Mbappé lors de ce Classico. « Chaque semaine, c’est la même chose. C’est fatiguant. Je suis l’entraîneur, je prends des décisions tous les jours. Je vais continuer à le faire jusqu’à mon dernier jour à Paris. J’essaye toujours de trouver la meilleure solution pour mon équipe. Dès fois, je me trompe, mais c’est moi le chef. »