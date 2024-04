Battu en quart de finale aller de la Ligue des champions par le FC Barcelone (2-3), le PSG devra s’imposer au stade de Montjuïc pour se qualifier en demi-finale. Luis Enrique y croit.

Ce mercredi soir, le PSG recevait – au Parc des Princes – le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des champions. Dans un match complètement fou, le club de la capitale s’est malheureusement incliné sur sa pelouse (2-3) et devra aller s’imposer en Espagne pour se qualifier en demi-finale de la Ligue des champions. Présent en conférence de presse, Luis Enrique a salué la qualité de son adversaire du soir avant d’estimer que son équipe a les moyens de retourner la situation au match retour, dans des propos relayés par l’Equipe.

Son analyse du match

« La défaite ne nous fait pas plaisir. On a dominé en première période, mais après leur but, on a douté. On a affronté un adversaire avec énormément de qualités. On a changé nos plans à la pause et le match a changé, on a marqué deux buts. Mais le Barça a continué à très bien jouer ensuite. Il y a eu des temps forts, des temps faibles, et finalement, le résultat n’est pas bon pour nous. »

Mes joueurs ont mal gérer leurs émotions ?

« On a plutôt bien géré les émotions je trouve, ce n’est pas que ça… On pouvait faire mieux. Je félicite le FC Barcelone pour sa prestation de ce soir. »

La prestation ratée de Mbappé

« Mbappé ? Je ne veux pas parler d’un joueur individuellement. Je préfère parler de mon travail, l’entraîneur est responsable du résultat, on n’a pas à parler d’un joueur en particulier. Je suis le seul à voir tous les entraînements, c’est pour ça que j’ai le poste, je suis l’entraîneur, et je pensais que ce que j’avais choisi pour commencer était la meilleure solution pour gagner ce match. »

Confiant pour le match retour ?

« Je n’ai aucun doute que nous pouvons nous qualifier. Tout le monde spécule, mais nous, on n’a par exemple pas perdu à l’extérieur en Championnat. On a six jours pour se préparer. Les buts à l’extérieur ne comptent plus en double, cela permet que la confrontation reste ouverte. »

Surpris par le niveau du Barça ?

« Je n’ai pas été surpris par le match du Barça. On sait qu’on doit travailler la pression haute, il nous faut des joueurs capables de défendre sur Lewandowski et Raphinha, et on devra avoir plus de pression offensive à Barcelone. Cette qualification va dépendre de petits détails et il faut travailler ces détails pour le match retour. »

« Nous allons penser positivement, à ce que nous devons faire à Barcelone »

Pour PSG TV, le coach parisien a expliqué que son équipe va s’améliorer en perspective du match retour. « Ce n’est évidemment pas le résultat que nous attendions, mais il faut voir le positif. Nous allons analyser le match calmement et dans ce cas, je pense que c’était un très bon match pour le spectateur, moins bon pour l’entraîneur qui perd, c’est-à-dire moi dans ce cas. Mais nous allons nous améliorer. Nous allons penser positivement, à ce que nous devons faire à Barcelone, qui est simplement de prendre le match comme si c’était une finale, y aller pour la victoire. Aujourd’hui, c’est un peu comme ça que le match qui s’est déroulé. Je pense qu’au début, nous étions au-dessus et nous contrôlions le jeu. Une fois que nous avons encaissé le but, les choses se sont compliquées. Nous sommes entrés dans un moment délicat. Ils étaient très bons, très précis, ils sortaient bien du pressing, des joueurs avec beaucoup de qualité, une grande équipe et juste à la mi-temps, quand nous avons changé, nous avons eu la chance de jouer plus ouvert avec Bradley et d’avoir un joueur de plus à l’intérieur. Nous avons renversé la vapeur très rapidement, nous aurions même pu marquer le troisième but, mais le Barça a réalisé une action merveilleuse, sur l’une des rares fois de la seconde mi-temps où il a dépassé le milieu de terrain, puis il l’a répété le reste du match. Et ça leur donne un bon résultat. Nous félicitons le Barça pour son match, pour son résultat et nous nous préparons pour la finale. »