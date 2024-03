Enrique : « Conscient de l’importance du Classico pour les supporteurs et le club »

Demain soir (20h45, Prime Video), le PSG se déplace à Marseille en clôture de la 27e journée de Ligue 1. À la veille de ce deuxième Classico de la saison, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Le match de demain, les échéances importantes qui arrivent en ce début de mois d’avril, les états de forme de Milan Skriniar et Marquinhos, la trêve internationale, Luis Enrique a évoqué l’actualité autour du PSG. Extraits choisis.

Le retour après la trêve internationale (PSG TV)

« Je n’ai pas de stratégie globale. Il faut voir comment les joueurs ont récupéré. Le Classico ? C’est un match différent en raison de la rivalité entre les deux clubs. Il va falloir garder ses nerfs. C’est en tout cas un match très motivant. »

Le match le plus important le Classico ou la demi-finale de Coupe de France ?

« Le seul match qui existe, c’est celui de demain. »

L’état de forme de son groupe

« Barcola ? Je ne peux pas parler de durée, je laisse entre les mains des médecins et du joueur. Les joueurs sont presque tous à disposition. Vous verrez demain. Il faut voir quel est le timing idéal pour revenir. Il faut voir ce qui est le mieux pour l’équipe. On a besoin de gagner tous les matchs. Sur l’entraînement d’hier, c’était spectaculaire. »

Les tirs de l’extérieur de la surface

« Une équipe doit tirer profit de ses caractéristiques. On travaille tous les types d’attaque. On a des joueurs qui sont capables de tirer à distance. Vitinha, Lee Kang-in, Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, Marco Asensio ou Gonçalo Ramos peuvent le faire. On insiste pas vraiment dessus mais ces buts, cela dépend de la qualité des joueurs. »

Mbappé titulaire contre Marseille ?

« Tout est possible dans la vie. Je suis conscient de l’importance du Classico pour les supporteurs et le club. Notre objectif est d’aller gagner ce match. En tant que responsable de l’équipe, je dois avoir une vision générale de l’équipe. Il y aura des gens qui ne seront pas d’accord. »

Le calendrier chargé

« Le calendrier est très intense. La santé est importante. Les blessures, la pression, c’est parfois dur à encaisser. Plus les joueurs sont reposés, meilleures sont les performances. »

Un turn-over chez les gardiens ?

« Tout est possible, pourquoi pas ? Le travail d’un professionnel est d’être prêt. Si tu ne joues pas, tu peux entrer une minute. »

La gestion de son groupe avec les retours de blessure

« Pour moi c’est la situation idéale. Un joueur qui en théorie n’est pas dans le onze de départ fait gagner l’équipe, alors tant mieux. Je gère ça de façon individuelle. »

Le jeu offensif du PSG

« J’ai toujours vu le foot comme un spectacle, comme une pièce de théâtre ou le cinéma. Nous, on ne calcule pas. Notre intention est de donner un bon spectacle, d’être offensif. Je suis assez fier de ça, mon message ne varie pas. »

La compréhension de ses consignes par ses joueurs

« J’ai une opinion différente des journalistes. Au début, c’est toujours difficile pour les joueurs mais depuis quelques mois, je vois que les joueurs sont capables d’aider l’équipe. C’est très positif. Il faut leur donner de vraies minutes. »

L’état physique de ses joueurs de retour de sélection

« La préparation physique est importante. Je ne m’inquiète pas de leur état physique. Ils sont bien préparés. »

Libérer les joueurs pour les JO

« Moi je ne suis pas propriétaire des joueurs. J’ai gagné les JO. Il faut étudier chaque cas. Cela n’a pas beaucoup de sens de faire l’Euro et les JO. Moi je suis assez ouvert, je laisse faire. Il faut protéger les lois du club. »

Les joueurs du PSG sifflés au Vélodrome contre le Chili

« Je n’ai pas vu le match contre le Chili. Je baisse le son quand je regarde le match, je pensais qu’ils avaient applaudi. »