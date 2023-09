Enrique : « J’aime beaucoup ce que l’on arrive à faire »

En clôture de la quatrième journée, le PSG s’est largement imposé contre Lyon (1-4). Les Parisiens ont offert une très belle prestation, comme depuis le début de la saison. Luis Enrique a salué la performance de son équipe même s’il estime qu’elle peut encore s’améliorer sur certains points.

« C’est un vrai plaisir pour nous de gagner de cette manière«

« Je suis très content du résultat et de l’ambition que l’on a pu employer durant cette rencontre. Il y a encore des choses à améliorer, pas mal, même si on a vu que l’on en a déjà amélioré. Mais c’est un vrai plaisir pour nous de gagner de cette manière, souligne le coach du PSG pour Prime Video. L’équipe joue comme je le souhaite ? Ce serait assez bête pour moi de penser ça, de dire qu’elle ne joue pas comme je le veux. Mais il faut accepter toutes les situations de jeu, les positives et les négatives. J’aime beaucoup ce que l’on arrive à faire, on marque beaucoup de buts. Lyon a réussi à bien ressortir sous notre pression, mais en seconde période, ça a été pratiquement plié. Mon échange avec Donnarumma ? C’était simplement une situation de jeu habituelle sur laquelle on a travaillé et sur laquelle il faut s’améliorer. Mais c’est un joueur de classe mondiale et il a tout mon respect.«