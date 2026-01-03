Enrique : « Je suis content de jouer un derby à Paris »

Le PSG va jouer son premier match de l’année 2026 demain soir (20h45, Ligue 1 +) avec la réception du Paris FC. À la veille de ce derby, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

La deuxième partie de saison 2025-2026 commence demain soir pour le PSG avec la réception – au Parc des Princes – du Paris FC en clôture de la dix-septième journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque match, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Le coach du PSG a été questionné sur ses vœux pour l’année 2026, le derby face au Paris FC, l’état de santé de son groupe, le titre de champion d’automne de Lens, Lucas Chevalier, le mercato…

Le retour à la compétition (PSG TV)

« C’est un vrai plaisir de revoir les joueurs. C’est un derby demain, on est très contents de retrouver le Parc des Princes. Cette année, on doit être dans la continuité des deux dernières années et continuer à jouer de la même façon. On va attaquer la partie la plus importante, celle où tu gagnes les trophées. Moi je suis fier de mes joueurs, c’est un vrai plaisir d’être avec eux. »

Le match contre le Paris FC (PSG TV)

« C’est important de regagner après une période de repos. En plus, c’est un derby. Ce sera difficile. On est ravis de jouer ce match, c’est important pour la ville. »

La forme du PSG

« Chaque entraîneur veut toujours que son équipe s’améliore. Si je dois analyser ce qu’on a fait depuis le début de saison, je dois dire que je suis très fier de mes joueurs et très optimiste. J’espère avoir la possibilité d’avoir tous mes joueurs en condition pour préparer la deuxième partie de saison. C’est un match important demain, un derby, c’est spécial et particulier. »

Lucas Chevalier

« Avec Lucas, je ne fais aucune causerie individuelle. Je ne fais rien de particulier. Les choses sont très claires. On a trois gardiens de très haut niveau, je suis très content. Lucas, Safonov et Renato Marin se donnent à 100% pour l’équipe, je suis très content. Ils montrent de la personnalité quand les choses ne sont pas positives. »

Ses souhaits pour 2026

« Avoir la santé et récupérer tous mes joueurs. C’est un vrai plaisir pour moi de retrouver mes joueurs après le repos de Noël. »

Le mercato

« C’est la même chose à chaque fois, on est ouverts si des joueurs peuvent améliorer l’effectif, mais c’est très difficile. On est ouverts avec Luis Campos, mon staff, pour chercher à améliorer encore l’effectif. »

Le derby face au Paris FC

« C’est bien. On est contents. C’est bien pour la ville, j’espère qu’on jouera beaucoup de matchs contre le Paris FC parce que ce sont des matchs différents. Je suis content de jouer un derby à Paris. »

Le titre de champion d’automne de Lens

« On a fait une bonne première partie de saison, mais Lens a été meilleur. Il faut s’améliorer pour gagner plus de points. Ce sera difficile pour toutes les équipes. On connaît la qualité de Lens et des autres équipes. On en a conscience, ça nous motive. »

La pause hivernale

« Ça a fait du bien. Et je suis très content de revoir mes joueurs. »

Une pression particulière avant ce derby ?

« Non. On prépare le match de la même manière que d’habitude. C’est difficile de savoir avant le match ce que le Paris FC va faire. Ils ont de la qualité, ils savent bien défendre, ce ne sera pas facile. Et c’est un derby très particulier. Les deux stades sont voisins, c’est particulier. »

Le Trophée des champions au Koweït ?

« Un problème de ne pas jouer en France ? Je suis très content de jouer avec le PSG partout. »

La quête de la deuxième Ligue des champions met la Ligue 1 en retrait ?

« Le championnat est toujours un objectif très clair. On n’a pas joué avec « l’équipe type » du PSG sur cette première partie de saison, c’est pour ça que je suis très fier de mes joueurs. Lens s’est aussi amélioré. Je ne vois pas seulement les résultats, mais aussi comment joue l’équipe. Je me répète, le championnat est très important pour nous. On a besoin de tous nos joueurs. »

Le travail demandé aux joueurs pendant les vacances

« Comme d’habitude. Ça dépend aussi de leur temps de jeu. Certains ont fait un travail individuel très léger, d’autres ont récupéré. »

Comment sont les joueurs après avoir terminé 2025 fatigués, à l’image de Barcola ?

« Barcola, il est parfait. Les autres joueurs sont aussi parfaits. Vous parlez beaucoup de fatigue. Quand on gagne 5-0, les joueurs ne disent pas qu’ils sont fatigués. Mais quand le résultat est moins à notre avantage, les joueurs disent qu’ils sont plus fatigués. Mais tout est dans la tête. »

Le plus important, avoir des joueurs au service de l’équipe ou une équipe au service d’un joueur ?

« Le plus important, c’est d’avoir des stars au service de l’équipe et non l’inverse. L’équipe passe toujours avant les individualités, c’est comme ça que nous travaillons. On représente très clairement ça. »