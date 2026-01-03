Luis enrique

Live – La conférence de presse de Luis Enrique avant PSG / PFC

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas3 janvier 2026

Demain soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG affronte le Paris FC en clôture de la 17e journée de Ligue 1. À la veille de ce premier derby parisien, Luis Enrique se présente en conférence de presse.

Le PSG retrouve les terrains demain soir avec la réception – au Parc des Princes – du Paris FC dans le cadre de la dix-septième journée de Ligue 1. Les Parisiens entament un marathon de sept rencontres en janvier avec notamment deux affrontements contre le PFC, le Trophée des champions contre Marseille, et les deux derniers matches de la phase de ligue de la Ligue des champions.

PSG – Une absence plus longue que prévue pour Matvey Safonov ?
canalsupporters.com

Une prise de parole à suivre à partir de 13 heures

Ce samedi après-midi, Luis Enrique se présente en conférence de presse. Le coach du PSG évoquera très certainement l’état de santé de son groupe, les échéances qui arrivent, ses vœux pour l’année 2026, le Trophée des champions, la double confrontation contre le Paris FC… Une prise de parole à suivre ici.

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas3 janvier 2026

Articles similaires

Luis Enrique

Enrique : « Je suis content de jouer un derby à Paris »

3 janvier 2026
Lee kang in

Le point médical avant PSG / Paris FC

3 janvier 2026
PSG entraînement

Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

3 janvier 2026
Trophée des champions

Trophée des Champions – La nouvelle offre du PSG à ses supporters

3 janvier 2026
Bouton retour en haut de la page