Enrique : « Je suis le seul responsable de cette élimination »

En demi-finale de la Ligue des champions, le PSG n’a pas réussi à marquer lors des deux rencontres contre le Borussia Dortmund malgré 31 tirs et pas moins de six poteaux. Présent en conférence de presse d’après-match, dans des propos relayés par l’Equipe, Luis Enrique est revenu sur cette déception parisienne, sur le match de son équipe, celui de Kylian Mbappé…

Son sentiment après l’élimination

« Le sentiment, c’est de la tristesse. Ça ne peut pas être autrement. On n’a pas été inférieurs sur ces deux matches. On a tiré six fois sur le poteau, on a tiré 31 fois aujourd’hui et on n’a pas marqué. C’est curieux le football mais il récompense celui qui marque et non celui qui tire sur les poteaux. Il faut féliciter l’équipe qui va jouer la finale. Il faut laisser passer ce vide que je ressens et essayer de se relever pour jouer dimanche contre Toulouse. »

Est-ce une saison réussie quand même ?

« L’objectif que je me suis fixé, je l’ai répété. C’est d’essayer de disputer tous les titres. On verra après la finale de la Coupe de France ce qu’on aura obtenu. »

Les poteaux

« Est-ce vraiment sérieux de demander ça ? La différence entre le poteau et le ballon qui entre ça dépend de quoi ? On a eu 3 xG, on a eu de la malchance. Si tu me dis que c’est à cause des joueurs qu’on frappe le poteau, c’est bizarre. »

Attendiez-vous plus de votre équipe sur la première période notamment ?

« Je suis très satisfait des deux matches. Ils ont fait ce que j’avais demandé. Mais j’ai adoré l’esprit de mon équipe. On ne peut pas reprocher à cette équipe d’avoir une foi inébranlable. »

Fier de mon équipe ?

« Sans aucun doute. Je suis très fier de mon équipe. Le premier responsable, c’est l’entraîneur, mais je suis enchanté de l’attitude et du comportement de mes joueurs. Je ne parle jamais à mes joueurs à la fin du match mais ce soir j’ai fait une exception. J’ai parlé individuellement à mes joueurs mais c’est difficile de consoler les joueurs. C’est important de savoir gagner, mais c’est aussi important de savoir perdre. Il faut féliciter Dortmund et accepter cette défaite. »

Mbappé m’a déçu ?

« Je suis le seul responsable de cette élimination. Je prends la responsabilité de ces deux matches. Ça serait triste de mettre en avant un joueur. »

Pour PSG TV, le coach parisien explique que son équipe est triste et déçu après l’élimination ce soir. « La réalité, c’est qu’il est difficile de faire un match avec plus de 3 expected goals, taper quatre fois le poteau et ne pas marquer un seul but. Six poteaux sur les deux matches. Le football n’est pas un sport juste, il ne récompense pas et ne fait pas toujours gagner celui qui a le mieux joué. Malgré tout, je dois aussi féliciter Dortmund. Je pense qu’ils ont fait un grand match, ils ont rivalisé, ils ont eu la chance d’atteindre la finale. Nous sommes tristes et déçus parce que nous pensons que nous aurions mérité davantage. Mais c’est un sport de haute compétition, c’est la vie. C’est la vie et il faut savoir se relever. Aujourd’hui, nos supporters, comme toujours, ont été superbes, dans une ambiance de football merveilleuse et sportive. Je pense qu’il est dommage de ne pas pouvoir leur donner ce genre de joie, mais nous allons nous reprendre et essayer d’être plus forts l’année prochaine. »