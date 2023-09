Enrique : « Le plus important, c’était l’union entre les supporters et nous »

Le PSG a parfaitement lancé sa campagne européenne avec une victoire contre le Borussia Dortmund (2-0). Luis Enrique a aimé la performance de son équipe.

Ce soir, le PSG recevait – au Parc des Princes – le Borussia Dortmund dans le cadre de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Dominateurs dans le jeu, les Parisiens ont eu du mal à se montrer dangereux sur le but allemand. Vitinha a cru ouvrir le score, mais a vu sa frappe s’écraser sur le poteau. Il faudra attendre le début de la seconde période pour voir le PSG concrétiser sa domination. Après une faute de main dans la surface, Kylian Mbappé a transformé le penalty. Achraf Hakimi, après un très bel échange avec Vitinha dans la surface, avant d’enrhumer Matt Hummels et marquer d’un extérieur du pied. Les Parisiens ont parfaitement lancé leur saison européenne (2-0). Au micro de Canal Plus, Luis Enrique a salué la performance de son équipe.

« Je pense que tout le monde a aimé »

« Ce qui m’a le plus plût, je dirais quasiment toute la rencontre, la régularité lors de ce match, notre idée claire d’être à fond dès la première minute. Je crois que l’on a été meilleur que l’adversaire. Les joueurs plus proches de ce que vous demandez sur le terrain ? Aujourd’hui, je pense que le plus important, c’était l’union entre les supporters et nous. Ils ont aimé voir ce que l’on a fait. On a essayé en attaquant tout le temps, en se créant des occasions. On a gagné le match grâce à la possession. Je pense que tout le monde a aimé. Et pour nous, c’est important. »

Au micro de RMC Sport 1, le coach du PSG a pris la défense de Randal Kolo Muani, qui n’a pas réalisé une bonne prestation pour sa première titularisation avec les Rouge & Bleu. « Les milieux, les latéraux,… tout le monde a fait un match consistant surtout en première période. C’est une victoire méritée. On aurait pu marquer plus de buts, mais c’est un adversaire complet en face. Nous avons été excellents. Randal a besoin de temps pour connaitre ses coéquipiers, notre système. Je suis très content de son match. Je suis heureux d’avoir tous ces attaquants. Les supporters sont incroyables, qu’on gagne ou qu’on perde, c’est une grande joie.«