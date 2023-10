Ce dimanche (13h sur Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Brestois 29 à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1.

Après ses deux victoires à domicile face au RC Strasbourg (3-0) et l’AC Milan (3-0), le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Brestois ce dimanche à l’horaire inhabituel de 13 heures (Prime Video). Privé de ses supporters, le club parisien aura à coeur de revenir de son déplacement dans le Finistère avec les trois points. Surprenant 5e de Ligue 1, Brest voudra se relancer après sa défaite face au LOSC (1-0) le week-end dernier. Et à deux jours de cette rencontre face aux champions de France, l’entraîneur brestois, Eric Roy, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match, dans des propos rapportés par L’Equipe.

A-t-il regardé le match PSG / AC Milan ?

« Ils sont bons. Je n’avais pas besoin de voir ce match pour connaître les qualités de cette équipe. C’est un magnifique challenge pour nous, il n’y a pas de pression à avoir. On a au contraire beaucoup de chance de pouvoir préparer ce match et, pour les joueurs, de se confronter à ce qui se fait de mieux. S’inspirer du pressing de l’AC Milan en première période ? À l’arrivée, ça a fait 3-0, donc je ne sais pas (sourire). Il faudra mettre nos valeurs, notre ADN, ce qu’on sait faire. Être proches les uns des autres, être capables par moments d’aller presser cette équipe et, comme ils confisquent le ballon, être hermétiques. Il faudra s’adapter aux situations, à l’histoire du match et essayer de leur poser des problèmes. On a aussi envie d’être acteurs, pas seulement figurants. »

Le match de l’année pour Brest ?

« Je n’ai pas l’impression que ça change grand-chose pour nous. Contre Toulouse (1-1), le stade était plein aussi, peut-être parce qu’il est petit (sourire). Les Parisiens ne pourront pas se déplacer, on aura un stade 100 % Brestois, j’espère qu’on sera à la hauteur des attentes de nos supporters. On aimerait faire un match plein, un gros match, relever le défi. Si on les écrase 1-0, ce sera magnifique. »

Que faire face au PSG pour obtenir un résultat ?

« Vous savez, Milan a très bien joué. C’était cohérent et puis ça a volé en éclats sur un coup de génie de Mbappé. Vous pouvez regarder Mbappé 100 fois, il va tellement vite que c’est compliqué. Concentrons-nous déjà sur nous-mêmes. Si on arrive à faire le match qu’on souhaite faire, ce sera déjà bien. Le regret qu’on a sur les deux derniers matches (Toulouse-Brest 1-1 et LOSC-Brest 1-0), c’est qu’on a donné les buts. C’est quelque chose qu’il ne faudra pas reproduire. »