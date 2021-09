Estève : « On a fait un bon match dans l’ensemble »

Maxime Estève (19 ans) jouait son sixième match de Ligue 1 avec Montpellier ce soir. Le défenseur central faisait face à des grands joueurs comme Neymar et Kylian Mbappé. Pour lui, c’est quelque chose de fort même s’il préfère retenir la bonne prestation de son équipe malgré la défaite.

« On a fait un bon match dans l’ensemble même si le football se joue dans les détails. C’est frustrant. On a fait un bon match d’équipe. Même si le résultat n’est pas celui que l’on voulait, on a montré un bon état d’esprit, assure Estève pour le site de Montpellier. Du but que l’on encaisse à la 86e minute, on espère, on a le ballon, on était chez eux, même si on ne s’est pas procuré des milliards d’occasions. On a fait un match d’équipe même si le football se joue sur des détails. Ils ont été meilleurs que nous là-dessus. Neymar, Mbappé ? Se confronter à des joueurs comme ça pour un jeune, c’est quelque chose de fort.«