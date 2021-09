Gueye : « Quand j’en ai l’occasion, j’essaye de tirer »

Idrissa Gueye a retrouvé une place de titulaire ce soir lors de la victoire du PSG contre Montpellier (2-0) dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1. Le milieu de terrain sénégalais – qui a une nouvelle fois été très bon ce soir (noté 8 par la rédaction de CS) – s’est offert un magnifique but, avec un dribble et une frappe surpuissante qui a trompé le gardien montpelliérain. L’ancien lillois reconnaît quand même que son équipe aurait pu concrétiser un peu plus d’occasions.

« Aujourd’hui c’est vrai qu’on aurait pu marquer plus de buts, mais l’essentiel c’est de prendre les trois points. La prochaine fois, il faudra essayer de concrétiser nos occasions et tuer le match plus tôt, confesse Gueye au micro de PSG TV. Je reçois un ballon d’Ander (Di Maria, ndlr), du côté droit, je décale et il y a une ouverture donc je tente ma chance, et ça a bien marché aujourd’hui. J’essaye de tirer le plus possible dès que j’ai l’occasion, pour l’instant ça marche bien, mais on espère que ça va continuer comme ça. Ça nous donne un peu plus de confiance, mais on sait que contre Manchester City ça va être un autre match. Donc il faudra bien se reposer et bien préparer ce match-là, on sera à domicile et il faudra tout faire pour gagner ce match. »