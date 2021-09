Ferri : « On a eu pas mal de maîtrise en première mi-temps »

Montpellier a été battu par le PSG ce soir lors de la huitième journée de Ligue 1 (2-0). Mais les hommes d’Olivier Dall’Oglio n’ont pas démérité sur la pelouse du Parc des Princes malgré une difficulté dans le dernier geste. Pour Jordan Ferri, Montpellier n’a pas à rougir de sa performance.

« On a eu pas mal de maîtrise en première mi-temps, on a réussi à contourner leur bloc. Il nous a manqué un peu de profondeur et un peu de justesse dans le dernier geste. En deuxième on a un peu baissé mais on s’est procuré des occasions quand même. On a encore fait une belle prestation, salue le milieu de terrain sur Canal Plus. On monte en puissance aussi. À nous de continuer pour repartir de l’avant. On a gardé un bloc compact, on a été équilibré.«