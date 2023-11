Ethan Mbappé dans le groupe d’Enrique pour PSG-Newcastle ?

Ce soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), le PSG reçoit Newcastle en Ligue des champions. Ethan Mbappé devrait figurer dans le groupe de Luis Enrique.

Le PSG joue un match très important pour son futur européen ce soir avec la réception de Newcastle dans le cadre de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Avec un succès contre les Anglais, combiné à un nul ou une défaite de l’AC Milan contre le Borussia Dortmund, le club de la capitale sera qualifié pour les huitièmes de finale et s’offrira une finale pour la première place contre le club allemand le 13 décembre. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Keylor Navas, Marquinhos et Warren Zaïre-Emery. Des absences qui vont profiter à Ethan Mbappé.

Une première pour lui en Champions League

Le jeune milieu de terrain (16 ans), qui s’entraîne régulièrement avec l’équipe professionnelle du PSG, et qui a déjà été convoqué à trois reprises par Luis Enrique en Ligue 1, sans jamais entrer en jeu (Nice, Brest, Reims), devrait faire sa première apparition dans un groupe de Ligue des champions selon les informations de l’Equipe. Habitué à être titulaire en Youth League et avec les U19, il manquera donc le match des titis contre Newcastle en Youth League cet après-midi (14 heures). Troisième de son groupe, le PSG devra s’imposer pour encore rêver à une qualification à la phase à élimination directe de la Ligue des champions des jeunes. Ils devront donc le faire sans Ethan Mbappé, l’un des joueurs les plus expérimentés de l’équipe de Zoumana Camara.