PSG : Ethan Mbappé fier de s’entraîner avec son frère

Dans le cadre de la construction de son effectif pour la saison 2023/2024, le PSG a une nouvelle fois mis en place un groupe Elite. Au sein de celui-ci, Ethan Mbappé fait son apparition. Le petit frère de Kylian devrait retrouver les terrains d’entraînement plus souvent avec le groupe professionnel.

A l’occasion de la préparation de la saison 2023/2024, sous les ordres de Luis Enrique, les joueurs du PSG ont retrouvé le chemin de l’entraînement sur les pelouses du nouveau centre d’entraînement à Poissy (78). Pour l’occasion, le club de la capitale a remis en place le groupe Elite afin d’intégrer au mieux les jeunes titis parisiens. L’opportunité pour Ethan Mbappé de se faire une place dans la cour des grands, mais aussi de se retrouver sur le terrain avec son grand frère, Kylian Mbappé : « Une immense fierté de pouvoir jouer avec toi grand frère« , a déclaré le jeune milieu de terrain de 16 ans sur son compte Instagram.

De son côté, Kylian Mbappé a également partagé un cliché de lui et son petit frère sur la pelouse du Campus PSG accompagné du message : « Mbappé ² That’s just what we call FOOTBALL … ❤️⚽️ ». Dans une tornade médiatique depuis le début de l’été 2023 avec son avenir, le numéro 7 du Paris Saint-Germain apparaît souriant depuis la reprise de l’entraînement en Rouge & Bleu.